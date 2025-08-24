五角大廈人事震盪！ 海軍特戰、預備役司令同日遭拔官

圖為遭拔官的海軍後備部隊司令拉蔻兒中將（左）與海軍特種作戰司令桑茲少將（右）。兩人於週五同日去職，原因不明。（圖：美國海軍）

涂鉅旻／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國海軍權威媒體《美國海軍學會新聞網》（USNI News）獨家報導，五角大廈週五（22日）驚傳重大人事震盪，執掌海軍後備部隊以及包含「海豹部隊」（SEALs）在內的特種作戰司令部兩名高階將領，在同一天雙雙遭到拔官，原因不明。這起事件是本週以來，美國軍方高層一連串不尋常人事異動的最新一起，一場人事清洗風暴似乎正在華府上演。

一名海軍官員向《USNI News》證實：「即刻生效，南希．拉蔻兒中將（Vice Adm. Nancy Lacore）將不再擔任海軍後備部隊司令」、「即刻生效，米爾頓．『傑米』．桑茲三世少將（Rear Adm. Milton ‘Jamie’ Sands III）將不再擔任海軍特種作戰司令部司令。」雖然證實兩人去職，但官方對人事異動原因三緘其口，。

請繼續往下閱讀...

這兩起拔官案格外引人注目，不僅因為兩人職位極其重要，更因為他們才上任剛滿一年。拉蔻兒中將於2024年8月23日接掌海軍後備部隊司令，桑茲少將則是在同年8月2日才上任，負責領導海軍最精銳的海豹部隊與特戰快艇部隊。

這起事件並非獨立個案，在此之前，華府軍事高層本週已是風波不斷。週五稍早，國防情報局（DIA）局長、空軍中將克魯斯（Jeffrey Kruse）才剛被解職；本週稍早，空軍參謀長阿爾文上將（Gen. David Allvin）也傳出將提前退休的消息。一週之內，海、空軍及情報單位四大高層相繼去職，背後原因引發外界高度關注與揣測。

