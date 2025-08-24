限制級
烏克蘭無人機蜂群反擊！ 俄核電廠驚爆大火 莫斯科機場癱瘓
圖為俄羅斯消防人員正在撲滅庫斯克（Kursk）核電廠的火災。俄國官方證實，這場火災是由一架遭擊落的烏克蘭無人機在廠區內引爆所致。（圖取自URA.RU / Telegram ）
涂鉅旻／核稿編輯
〔編譯陳成良／綜合報導〕烏克蘭週日（24日）凌晨對俄羅斯本土發動新一波大規模深度打擊，不僅成功突破俄軍防空網，更引發一座核電廠與一處重要天然氣接收站的大火。與此同時，包含首都莫斯科與第二大城聖彼得堡在內的多個主要機場，因空域安全疑慮而一度全面癱瘓，俄國腹地在週末陷入一片火海與混亂。
戰火燒向禁區 俄核電廠遭無人機引爆
根據《法新社》報導，俄羅斯官方證實，西部庫斯克（Kursk）核電廠24日遭到一架烏克蘭無人機攻擊，該無人機遭擊落後在廠區內引爆，引發火災。核電廠方面雖宣稱火勢已撲滅，無人員傷亡，且輻射值正常，但此事件已再度引發國際原子能總署（IAEA）對核電廠安全的嚴重警告。
《路透》則報導，幾乎在同一時間，位於俄國列寧格勒（Leningrad）地區、波羅的海沿岸的烏斯特盧加港（Ust-Luga），其屬於俄國最大民營天然氣公司諾瓦泰克（Novatek）的天然氣接收站，也因遭擊落的烏克蘭無人機殘骸引發大火。當地首長證實，該港口上空在短時間內，就有約10架烏克蘭無人機遭摧毀。
此外，《路透》也指出，烏克蘭的無人機蜂群直搗俄國心臟地帶。莫斯科市長索比亞寧（Sergei Sobyanin）23日證實，防空系統擊落一架飛往首都的無人機。俄羅斯國防部更表示，其防空單位在三小時內，於中部多個地區攔截並摧毀了32架無人機。大規模的空襲威脅，迫使莫斯科與聖彼得堡等地的多座機場暫停營運，數十架航班延誤，嚴重衝擊民航交通。
