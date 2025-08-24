俄國戰時經濟催生新興中產階級 不樂見烏俄和平

俄國路克石油公司在伏爾加格勒州一處燈火通明的煉油廠。（路透）涂鉅旻／核稿編輯

〔編譯孫宇青／綜合報導〕英國《電訊報》24日報導，世界各地幾乎都希望打了3年半的烏俄戰爭早日結束，但有一群人可能抱持相反想法，也就是靠著俄國政府大撒幣招募士兵、生產各式軍備，從而獲得一筆財富的俄國「新興中產階級」，這種「死亡經濟學」正在改變俄國社會。

據報導，在號稱「俄版臉書」的社群網站Vkontakte（VK）上，俄國政府的募兵廣告無處不在，鼓勵男性加入攻打烏克蘭行列，「18歲至63歲的男性，患有愛滋病毒、肝炎等的人，還有假釋犯和罪犯，所有人都歡迎（從軍）」。廣告也補充道，扁平足、智能障礙或外國人身分也並非不合格因素，將有豐厚的獎品當作回報。

伏爾加格勒州（Volgograd）一則募兵廣告指出，從軍第一年可拿到800萬盧布（約301萬台幣）的薪水，是該地區去年平均工資71萬2883盧布（約26.8萬台幣）的10倍多，其中包括豐厚的簽約獎金、有子女的額外補助及其他福利，例如優先托兒所名額、抵押貸款折扣和稅收減免等。

這些福利是俄國戰時經濟如何在該國工業中心地帶，打造新中產階級的例子之一。軍人家屬收到巨額支票，儘管男人們身處前線，其中許多人面臨死亡。

在入侵烏克蘭之後，俄國藍領工人的薪水也大幅上漲。雖然金錢對於彌補親人的逝去是一種微不足道的方式，但一些在戰線後方的俄國人並不希望戰爭結束，尤其是那些因衝突而擺脫貧困的俄國人，他們「負擔不起和平」。

當俄國在2022年2月入侵烏克蘭時，許多西方經濟學家預測，面對世界上最嚴厲的制裁，俄國經濟將面臨崩潰。但隨著戰爭接近4週年，俄國經濟雖面臨壓力，但危機並未爆發。如果有什麼不同的話，那就是一些俄國人的生活有所改善。

最大受益者是那些經歷數十年衰退的貧困工業區，它們正經歷著與西方曾經富裕的地區類似的命運。1991年蘇聯解體後，俄國許多依賴國防或製造業等單一產業的城鎮和小城市，再也沒有恢復過來。

牛津經濟研究院經濟學家歐洛娃（Tatiana Orlova）指出：「蘇聯解體後的幾年裡，這些地區開始衰落，人們很難找到工作，但這些設施依然存在。3年前，一切都改變了，當時莫斯科領導層意識到無法迅速結束戰爭，於是開始將經濟模式轉向不同模式。突然之間，這些被封存的工業設施開始招聘新員工，新的投資也開始湧入。這些企業與其他行業競爭工人，而且工資待遇優厚。」

從俄羅斯聯邦統計局（Rosstat）的薪資數據中可以看出這個結果，與戰爭相關的行業工資飆升，而其他通常在和平時期利潤豐厚的職業則遭受衝擊。

