烏俄戰爭讓「刺針」飛彈超夯！ 美商RTX攜手德商迪爾擴大歐洲產能

2025/08/24 14:24

官兵操作刺針飛彈情形，美商RTX與德商迪爾簽署備忘錄，將擴大在歐洲採購情形。（取自RTX官網）官兵操作刺針飛彈情形，美商RTX與德商迪爾簽署備忘錄，將擴大在歐洲採購情形。（取自RTX官網）〔記者涂鉅旻／台北報導〕美國軍工大廠RTX於19日表示，其與德國軍工業者迪爾防務（Diehl Defence）簽署一份備忘錄，兩家公司將在歐洲合作生產刺針短程防空飛彈的關鍵零組件，進而擴大刺針飛彈在歐洲的產能。刺針飛彈在烏克蘭戰場上表現不俗，擴大產能將有助於滿足創下有史以來新高的需求量。

「刺針」是RTX公司的短程防空飛彈，目前已有24個國家使用，有效射程約4800公尺，運用方式相當多元，除了可掛載於直升機、復仇者飛彈車上，也可供地面部隊攜帶，有雙聯裝與肩射型等多種選擇。值得一提的是，我國國軍也是刺針飛彈的「大戶」之一，正向美國增購2121枚刺針飛彈、585套發射器，預計2031年以前交付完畢。

由於刺針飛彈在烏俄戰場上被廣泛運用，使得各國持續增購這型輕便的防空利器，RTX於19日表示，其與德國的迪爾防務簽署了一份備忘錄，進而在歐洲聯合生產刺針飛彈的關鍵零組件，擴大迪爾公司生產刺針飛彈的基礎。RTX公司稱，刺針飛彈具備無與倫比的作戰效能，且成功應對各種短程飛彈可企及的威脅，使得刺針飛彈的需求達到史上最高峰。

刺針飛彈除了在美國生產之外，只有授權德國與土耳其產製，因此這份備忘錄應為擴充在德國的產能，而非另覓其他國家興建新廠房與產線。RTX也將在此合作案，提供完整的生產與升級支援，有助於型塑高度精準的導引與控制系統。

