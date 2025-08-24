德媒爆中國想派兵進烏克蘭 歐盟官員驚：根本是派間諜

圖為中國國家主席習近平（左）與歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen，右）會晤的檔案照。北京近日向歐盟提議，願在聯合國授權下出兵參與烏克蘭維和，但引發歐盟對其動機的高度懷疑。（法新社檔案照）涂鉅旻／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕根據德國《世界報》（Die Welt）引述歐盟（EU）外交官員的獨家報導，中國已向歐盟方面釋出訊號，表態願意派遣部隊前往烏克蘭，參與戰後的國際維和任務。然而，北京當局為此開出了一項關鍵前提，且其背後意圖引發布魯塞爾方面的高度疑慮與激烈辯論，深恐中國名為維和，實為替俄羅斯進行情報刺探。

北京開條件 歐盟憂名為維和實為間諜

報導引述熟悉當前協商的歐盟高階外交官員指出，北京當局強調，其出兵的唯一前提是，這支維和部隊必須基於聯合國的授權而部署。此一提議在布魯塞爾引發兩極反應，支持者認為納入中國或可增加維和部隊的國際接受度，反對者則強烈質疑北京的動機，一名高階外交官警告：「我們也面臨著中國主要想在烏克蘭進行間諜活動的風險，並且在發生衝突時，它會採取明確的親俄立場。」

請繼續往下閱讀...

烏克蘭秒拒 俄羅斯卻唱和

對此，烏克蘭總統澤倫斯基已明確回絕中國介入的可能性，他表示：「我們只需要那些準備好幫助我們的國家的安全保障。」基輔方面始終對中俄之間所謂的「無上限」夥伴關係抱持高度警惕。與此同時，俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergej Lawrow）才剛強硬表態，宣稱任何排除俄羅斯、甚至可能排除中國的烏克蘭安全保障協議，都是「烏托邦」。

這場圍繞著維和部隊的角力，正值北約（NATO）內部因應美國可能從歐洲大規模撤軍而引發焦慮之際。北約內部消息預期，華府可能將從歐洲撤走4萬至7萬名美軍，此舉將迫使德國聯邦國防軍（Bundeswehr）等歐洲部隊，承擔起更多新的防衛任務，也讓北京此刻的提議，顯得更加複雜與敏感。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法