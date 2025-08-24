菜鳥3周變「老司機」 美陸軍開辦FPV無人機速成班

美國陸軍正推行為期三周的無人機速成班，讓學員在有限時間內習得FPV操作與修復技巧。（取自美國陸軍網站）〔記者涂鉅旻／台北報導〕世界各國爭相發展無人機軍事運用範疇，為全球最強軍隊的美軍也不例外。根據美國陸軍與《星條旗報》資訊，美國陸軍已開辦3周的「無人機速成班」，學員需在有限時間內，不僅要學會難度極高的FPV操作，還要學會用3D列印技術製作零件自力修護，打造FPV無人機、操作一次性攻擊技能也將納入後續訓練課程之中。

根據美國陸軍21日發布資訊，美國陸軍航空卓越中心（AVCOE）近期在拉克堡（FORT RUCKER）開辦「無人機先進殺傷力速成課程」（Unmanned Advanced Lethality Course），目的是讓官兵快速學會操作FPV（第一人稱視角無人機）等小型無人機系統，對敵發起致命打擊，第一期速成班共有28名官兵參與。

學員在實地操作FPV無人機前，要先接受模擬器飛行訓練。（取自美國陸軍網站）值得注意的是，雖然這門速成課程只耗時3周，但訓練內容卻相當扎實，學員先接觸商用無人機、模擬器等前導訓練，完成20至25小時模擬飛行，隨後學習操作FPV實機。除了學會飛行，學員還得學會利用3D列印技術，製作零組件修復無人機，未來也將學員自立製造FPV機體、學會操作一次性攻擊技巧等納入課程。

課程負責人馬丁（Rachel Martin）上尉表示，美國陸軍正培養殺傷力、生存力俱佳的操作手，小型無人機系統操作手就是戰場上最炙手可熱的高價值目標，她與團隊肩負重任，進而滿足美國陸軍新興戰術的關鍵需求。

FPV以靈活性極高、成本低廉、操作難度高著稱，根據專業教官所述，FPV不像多軸無人機會自動「回正」，所有飛行姿態都需透過細膩操作而成，但其最高時速可達500公里，若掛彈執行攻擊任務，可輕易穿越各種障礙或狹窄的出入口，對敵人施以致命一擊。

