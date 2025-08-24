英軍改造退役裝甲車為無人掃雷車 「勇士」變身破障先鋒

即將陸續退役的英國陸軍「勇士」裝甲車，可望改裝成無人掃雷車輛。（法新社檔案照）〔記者涂鉅旻／台北報導〕無人載具發展方興未艾，各國亦積極探討將老舊載具無人化的潛力。英國陸軍近期公告，其擬將退役在即的「勇士」履帶式裝甲車改裝成無人車輛，並搭配掃雷裝置，成為可模組化、自主控制的破障、掃雷先鋒，藉此也降低部隊行經雷區時遭受傷亡的機率。

根據英國陸軍21日公告及英國防衛雜誌（UK Defence Journal）報導，英國陸軍正執行一個「阿提拉」（ATILLA）專案，擬在有限的時間與成本內，從現役車輛之中，加速籌獲一款模組化、具備自主控制能力、重酬載、可消耗的無人車輛（UGV），從「勇士」戰鬥車的基礎上，開發出一套突破雷區的系統，供英國皇家工兵使用，且在必要時可載人執行任務。

英國陸軍表示，無人化的「勇士」戰鬥車，可用於戰鬥群（Battlegroup）雷區突破任務，並在遠端遙控的基礎上，迭代發展成可自主操作的車輛，滿足未來無人車輛的採購要求。

「勇士」步兵戰鬥車是英國陸軍1984年起服役的履帶式裝甲車，車重約28噸左右，與美軍M2布萊德雷戰鬥車相當。「勇士」戰鬥車可載運至多10名車組人員與乘員遂行各項任務，道路最高行駛時速可達75公里，並搭載30公厘或40公厘機砲作為主要武器。英國陸軍自1987年起陸續接收789輛，未來將陸續被「拳師」（Boxer）輪式甲車等取代。

