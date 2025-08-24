北市信義區今天飄愛國味！柏鴻輝鼓勵路過孩童「加入空軍！」

為慶祝九三軍人節，國防部今日在台北市信義區香堤大道舉辦「2025國軍香堤嘉年華」活動，現場設置多個互動攤位。（記者方賓照攝）〔記者黃靖媗／台北報導〕為慶祝九三軍人節，國防部今（24）日在台北市信義區香堤大道舉辦「2025國軍香堤嘉年華」活動，現場設置多個互動攤位與精彩動態表演。國防部副部長柏鴻輝特別身穿便服到場慰問擺攤官兵、發放加菜金；空軍出身的柏鴻輝，也與現場參與的小朋友互動，並鼓勵小朋友未來要「加入空軍」！

這場嘉年華活動除了在中央廣場舉辦的動態表演之外，還有三軍各類型社團擺攤，與民眾互動，並提供體驗活動，吸引眾多民眾及親子家庭踴躍參與。國防部指出，活動展現「全民國防、軍民一心」的堅強力量，也讓時尚的香堤大道變得很有愛國的味道。

「2025國軍香堤嘉年華」活動有空軍官校輕音樂社的樂團演出。（記者方賓照攝）擺攤攤位不僅有可以體驗射擊的「生存遊戲社」，還有讓民眾能夠戴上VR頭盔、手持模擬槍，在3D虛擬實境中對模擬目標進行射擊的「VR射擊體驗社」，以及能夠模擬特戰部隊從黑鷹直升機「快速繩降」的打卡背板；動態演出方面，現場有空軍官校輕音樂社的樂團演出、陸戰隊儀隊操演等。

國防部表示，香堤嘉年華活動象徵「軍隊走入社會 、國防走入生活」，不僅展現出國軍青春洋溢且專業的 一面，也讓現場大小朋友們認識國軍、瞭解國軍，進而支持國軍，希望在未來的日子裡，民眾如果在路上看到國軍，能夠給國軍一個肯定的微笑，為辛苦捍衛國家、守護家園的官兵弟兄姐妹們加油打氣。國防部副部長柏鴻輝特別身穿便服到場慰問擺攤官兵、發放加菜金。（記者黃靖媗攝）

