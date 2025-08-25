空軍愛二飛彈升空4秒即自爆 前愛國者營長：更有可能是彈體老化

圖為日前投入2025年海、空精準彈藥射擊的空軍愛國者二型防空飛彈。（國防部提供）

〔記者陳治程／台北報導〕國軍上週在屏東九鵬基地完成海、空精準彈藥射擊操演，先後安排攻擊無人艇、防空飛彈輪番上陣，驗證精準打擊效能，不過，一枚愛國者二型飛彈在操演第二天清晨發射時，僅僅升空4秒就「自爆」，引發關注。儘管空軍尚在釐清肇因，但前愛國者飛彈營營長認為，比起自毀的安全機制，台灣氣候造成的彈體老化更可能導致爆炸。

前空軍愛國者飛彈營長周宇平分析，國軍上週投入海空精準射擊操演，卻在發射4秒後就爆炸的空軍愛國者二型飛彈，雖然系統具備自我檢測機制，但在作戰模式下，除非雷達、發電系統異常等狀況會直接影響任務，否則系統大多會選擇忽略故障繼續操作；地面的作戰控制中心也僅能以事件代碼初判故障區域、未能即時辨識細節，這也讓部分潛在風險難以提前排除。

空軍在8月20日凌晨5時許，在屏東九鵬基地擺出愛國者防空系統，並發射愛二飛彈，不料其中一枚飛彈發射升空後，僅4秒就在空中自爆，霎時飛彈殘骸四散。（本報資料照，記者蔡宗憲攝）

而飛彈作為高精密武器，其運作高度仰賴雷達、發射架、通信機與電源裝置等次系統協同運作，因此，只要其中一環異常就可能導致任務失敗，進而發生空中爆炸等嚴重後果，也就是說，一旦飛彈發生爆炸，不一定是單一部件故障，也可能參入操作失誤，形成事故。

周宇平進一步解釋，愛國者飛彈在發射初期是由地面雷達進行「上下鏈」的指揮導引、尚未轉由飛彈前端的尋標器鎖定目標，而當飛彈尋標器會在接近目標時啟動，透過比對雷達訊號提升命中率並降低誤擊風險；若此時「訊號中斷」、「導引異常」，則會觸發系統自毀機制並空中爆炸，避免誤擊友機或波及地面。

國軍今年「漢光41號」演習期間，部署至台北市觀山河濱公園的愛國者防空飛彈系統。（本報資料照，記者陳逸寬攝）

他也指出，我國採購愛二飛彈已近30年，雖然服役期間有針對彈箱、彈藥作保護和定期檢修，但長期存放在台灣潮濕高溫的環境中，其中的彈頭、藥柱等火工品和電子模組仍免不了劣化，進而造成微裂紋、電壓不穩或訊號模組失效等，提高事故發生的可能性。空軍先前退役的鷹式飛彈，也曾發生類似情形，而相關異常往往透過年度技術會議回報，要求原廠檢測並改進。

不過，他肯定空軍在演訓期間出現飛彈爆炸事件後，隨即以第二枚飛彈完成攔截，發揮危機應變能力，但回到事件本身，軍方仍需研調電磁訊號紀錄來釐清肇因；另據美軍作戰手冊，飛彈成功離架即表示操作人員完成訓練目標，因此，他認為此次事件源自彈體本身的可能性更高。

