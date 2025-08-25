國軍學無人機成全民運動 開課程、開社團還要辦比賽尬「飛技」！

陸軍花防部首屆正義盃無人機競賽參賽官兵。（軍聞社）



涂鉅旻／核稿編輯

〔記者陳治程／綜合報導〕俄烏戰爭引領全球無人機建軍風潮，我國也不例外。繼海軍率先引進紅雀、銳鳶無人機，陸軍3年前也以「摩羯」為起點，持續籌購各式無人機，今年擴大採購規模，更確定這將是未來各部隊的標準配備，促使飛手訓練成為一場「全員運動」，無論指揮官、入伍生還是後備軍人都要學，更有單位首度舉辦競賽，讓官兵良性切磋、精進技能。

陸軍花東防衛指揮部指揮官劉暐欣中將20日主持舉辦首屆「正義盃無人機競賽」活動，期間召集所屬高勤官、業管處／組長共同參與，期勉參賽官兵以專業能力全心投入競賽，展現訓練成果。他表示，該競賽不僅凸顯部隊持續進步，更彰顯無人機操作不只要求遙控技巧，也強調技術基礎、戰術思維和臨場判斷，能使科技作戰的精神，在部隊持續深化。

請繼續往下閱讀...

花防部20日首辦正義盃無人機競賽，落實陸軍「人人都是飛操手」目標，加速建構不對稱新興戰力。（軍聞社）

2022年俄烏戰爭爆發後，國軍便開始借鑑其運用無人機的實戰經驗，推動新興兵力的建軍改革，此前的三軍中僅有海軍、海軍陸戰隊常態操作「銳鳶」、「紅雀」無人機，進行空中及海洋監偵任務；不過，陸軍隨後導入「摩羯」戰術近程無人機，並自去（2024）年起擴大採購各型軍用商規無人機、成立無人機訓練中心，更釋出下階段商規機採購規劃，確立普及方向。

步兵109旅召員也能學飛無人機，退伍後繼續學習新專長。（青年日報）

而在漢光41號演習首度將「微型無人機」納入實兵演練後，國軍為落實科技建軍，過去一個月間更頻繁曝光單位主官和基層部隊，在駐地進行無人機訓練的畫面。除馬防部展開無人機飛手訓練班隊、成立社團；今年的軍事院校聯合入伍訓也首度納入無人機課程，從頭紮根專業，陸軍步兵109旅日前更在教召期間，讓召員實操訓練無人機，即便退伍了還能學習新專長。

截至目前，國防部除已曝光未來2年五款共48750架無人機的尋商計畫，未來也將跟進美軍政策，將中、小型無人機歸類為「消耗性彈藥」，順應無人機節奏甚快的迭代和消耗速度，加速採購、補給，有效滿足後勤需求。

國防部官媒軍聞日日前在最新一期《國防線上》節目中，首度揭露5款新造無人機，正好就是軍備局日前公告尋商甲乙丙丁戊式機種原型。（擷自軍聞社影片《國防線上》影片／本報編輯）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法