俄軍艦在日本海射2款飛彈 對美日韓秀肌肉

圖為俄羅斯「薩波什尼科夫元帥號」巡防艦發射飛彈。該艦近日在日本海成功試射了「口徑-NK」與「天王星」兩款精準打擊飛彈。（圖：俄羅斯國防部）

〔編譯陳成良／綜合報導〕軍事網站《Army Recognition》引述俄羅斯官媒塔斯社（TASS）的報導，俄羅斯太平洋艦隊於21日宣布，其所屬的「薩波什尼科夫元帥號」（Marshal Shaposhnikov）巡防艦，已在日本海的演習中，成功試射「口徑-NK」（Kalibr-NK）與「天王星」（Uran）等兩款精準打擊飛彈。此舉被廣泛視為莫斯科在印太地區的最新一場「戰略示威」，意圖在美日韓同盟家門口大秀肌肉，嗆聲意味極其濃厚。

這艘「薩波什尼科夫元帥號」巡防艦，原為1985年服役的1155型反潛驅逐艦，是一艘不折不扣的冷戰時期老艦。然而，俄軍自2016年起對其進行大規模現代化升級，為其加裝了能打擊陸地與海上遠程目標的「口徑-NK」巡弋飛彈，以及「天王星」反艦飛彈，使其從單一功能的反潛艦，轉型為具備多重打擊能力的全能作戰平台。

海空聯合恫嚇 劍指美日韓同盟

報導分析，此次海上軍演的時間點與模式，都帶有清晰的戰略意涵。就在上週，俄羅斯才剛派遣Tu-95MS戰略轟炸機，在戰鬥機護航下飛越日本海。如今「空中嗆聲」未歇，「海上恫嚇」接踵而至，俄羅斯正透過一連串海空聯合的軍事示威，向日本、南韓及其盟友美國，傳遞一個不容錯辨的訊息，也就是即使深陷烏克蘭戰場，俄羅斯仍決心在東亞維持其威懾態勢。

俄羅斯這場在日本海的飛彈試射，不僅是技術演練，更是一場精心策劃的地緣政治宣示。在東京正重新檢視其核武政策、華府正加強區域安全合作的敏感時刻，俄羅斯此舉旨在抗衡美國主導的印太倡議。透過將經過烏克蘭與敘利亞實戰驗證的「口徑」飛彈系統，部署在靠近日本的水域，莫斯科正將自己定位為一個準備在亞太地區挑戰西方影響力的全球強權。

