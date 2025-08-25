台海危機》不畏飛彈威脅毅然換裝 前E-2教官翁嘉民：這就是訓練目的

空軍E-2T在台海危機期間進行換裝訓練。（資料照）〔記者涂鉅旻／台北報導〕中國解放軍在1995年、1996年對我國進行大規模針對性演訓，並兩度朝我國外海發射飛彈，即使事過境遷30年，當時堅守崗位的官兵依舊印象深刻。曾任E-2預警機教官、飛行官的翁嘉民回憶，當時E-2T型機正值換裝階段，全程目睹官兵願為國奉獻的雄心壯志，「有人問說，（中國防空）飛彈可以打那麼遠，有危險還去（值勤）？但這不就是你訓練目的嗎」？

翁嘉民為海軍官校79年班畢業，隨後參加空軍官校72期飛行訓練，成為慢速定翼機飛官，先後操駕C-119型、C-130型運輸機，並在我國1995年從美國引進4架E-2T預警機之時，成為首批飛行員之一，後續還以計畫官、國外換訓種子教官身分，參與2架E-2K預警機增購案、規劃E-2T預警機赴美升級工作，一路晉升至預警機中隊長。

前空軍E-2預警機中隊長翁嘉民在台海危機期間，持續參與E-2T型機換裝訓練。（資料照，記者劉宇捷攝）雖然已褪下軍服並投身民航機飛行工作，但對翁嘉民而言，在30多年前的接裝訓練期間，遭遇國家重大變故，迄今仍難以忘懷。

翁嘉民說，E-2T預警機在1995年抵台之際，他與6至7位飛行官、10幾位攔管官一同參與換裝訓練，但當時裝備籌補尚未全數到位，因此，機組人員須輪流使用有限的裝備，部分貼身裝備還得在換班時移交；另為驗證4架E-2T預警機接力指管能量，還曾輪流升空，進行連續72小時的指管、數據鏈路傳遞訓練，空中、地面連線都不能中斷，即使辛苦仍在所不惜。

國防部曾於2006年3月舉行記者會，公佈1995、1996年中國解放軍七波演習概況，由國防部發言人劉志堅少將主持。（資料照）不過，在中國解放軍於1995年7月朝基隆外海發射6枚「東風-15」彈道飛彈，接續於8月至11月間，派出大量軍機、軍艦與登陸部隊，在台海進行攻防與登陸操演之後，兩岸戰火有一觸即發之勢，但未曾動搖我國第一線官兵堅守崗位，以及E-2T人員訓練的決心。

被敵飛彈鎖定將朝花東縱谷、海面俯衝脫離 被擊中風險依舊「極高」





翁嘉民說，日前他讀到一則公開文章，令他印象深刻。這篇文章寫道，一名曾擔任E-2T空中管制任務的教官回顧，曾與飛行教官推演，若E-2T遭敵飛彈鎖定時的「戰術脫離」方法，屆時，飛行員會緊急告知後艙組員，將座椅調向機首、鎖緊安全帶，隨後將機頭調轉向東部，迅速下降高度，藉由中央山脈地障，全力俯衝進入花東縱谷或海面，進行大G力操作，並利用地形優勢躲避飛彈，但即便如此，被飛彈擊中的風險依然極高。

另外，數名曾經歷台海飛彈危機的空軍飛官、後勤軍官，都曾向本報分享當時見聞，若遭遇兩岸戰事爆發，官兵都寫下遺書，上級指示部分人員可能只攜帶單程油料，執行有去無回的任務。翁嘉民對此未多置喙，而是淡然地說，「有人問說，（中國防空）飛彈可以打那麼遠，有危險還去（值勤）？但這不就是你訓練的目的嗎」？

