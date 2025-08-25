加國送暖！總理卡尼親訪基輔送433億軍援大禮 不排除派兵維和

加拿大總理卡尼（左）24日訪問基輔，與烏克蘭總統澤倫斯基（右）舉行聯合記者會，並宣布了價值20億加幣的軍援計畫。（歐新社）

〔編譯陳成良／綜合報導〕就在烏克蘭24日迎來獨立34週年紀念日之際，加拿大總理卡尼（Mark Carney）閃電造訪基輔，並送上一份價值20億加幣（約新台幣433億元）的軍援大禮。他在與烏克蘭總統澤倫斯基的聯合記者會上，不僅公布了包括無人機、裝甲車在內的詳細援助清單，更釋出重磅訊息，表態不排除在未來可能的和平架構下，向烏克蘭派遣維和部隊。

20億加幣軍援清單曝光 聚焦無人機

根據加拿大通訊社（The Canadian Press）報導，卡尼此行主要目的，是具體說明加拿大在今年6月七大工業國集團（G7）峰會上所承諾的20億加幣資金將如何運用。根據公布的細節，其中最大宗的8.35億加幣，將用於為烏克蘭採購急需的車輛、武器與醫療設備，其次，約有6.8億加幣，將用於支持採購北約（NATO）優先清單上的項目。

值得注意的是，加拿大將撥出2.2億加幣，作為加拿大與烏克蘭產業的合資計畫，專門用於採購無人機、反無人機與電子戰設備，顯示渥太華當局高度重視烏克蘭在不對稱作戰中的需求與經驗。

不只給武器 加國總理：不排除派兵維和

除了軍事硬體，《路透》報導指出，卡尼也支持烏克蘭要求在任何和平協議中，納入強而有力的國際安全保障。他直言：「期望烏克蘭武裝部隊的實力，作為唯一的安全保障，是不切實際的…必須得到支持並予以強化。」

當被問及加拿大是否會參與時，卡尼明確表示，不排除在未來的安全架構下，向烏克蘭派遣維和部隊。

此番表態，正值美國總統川普主導烏俄和平工作之際，格外引人注目。卡尼的到訪，以及川普特使凱洛格（Keith Kellogg）同日出席獨立日儀式，都凸顯了西方盟國正積極為烏克蘭的戰後未來，尋求更堅實的保障方案。

