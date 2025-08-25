自由電子報
軍武頻道
軍武首頁 軍情動態 國防MIT 軍武百科 國防袐辛 軍風尚 軍武書摘 自由講武堂 軍情人物
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
軍武 > 軍情動態 > 國際軍情

加國送暖！總理卡尼親訪基輔送433億軍援大禮 不排除派兵維和

2025/08/25 11:50

加拿大總理卡尼（左）24日訪問基輔，與烏克蘭總統澤倫斯基（右）舉行聯合記者會，並宣布了價值20億加幣的軍援計畫。（歐新社）加拿大總理卡尼（左）24日訪問基輔，與烏克蘭總統澤倫斯基（右）舉行聯合記者會，並宣布了價值20億加幣的軍援計畫。（歐新社）

涂鉅旻／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕就在烏克蘭24日迎來獨立34週年紀念日之際，加拿大總理卡尼（Mark Carney）閃電造訪基輔，並送上一份價值20億加幣（約新台幣433億元）的軍援大禮。他在與烏克蘭總統澤倫斯基的聯合記者會上，不僅公布了包括無人機、裝甲車在內的詳細援助清單，更釋出重磅訊息，表態不排除在未來可能的和平架構下，向烏克蘭派遣維和部隊。

20億加幣軍援清單曝光 聚焦無人機

根據加拿大通訊社（The Canadian Press）報導，卡尼此行主要目的，是具體說明加拿大在今年6月七大工業國集團（G7）峰會上所承諾的20億加幣資金將如何運用。根據公布的細節，其中最大宗的8.35億加幣，將用於為烏克蘭採購急需的車輛、武器與醫療設備，其次，約有6.8億加幣，將用於支持採購北約（NATO）優先清單上的項目。

值得注意的是，加拿大將撥出2.2億加幣，作為加拿大與烏克蘭產業的合資計畫，專門用於採購無人機、反無人機與電子戰設備，顯示渥太華當局高度重視烏克蘭在不對稱作戰中的需求與經驗。

不只給武器 加國總理：不排除派兵維和

除了軍事硬體，《路透》報導指出，卡尼也支持烏克蘭要求在任何和平協議中，納入強而有力的國際安全保障。他直言：「期望烏克蘭武裝部隊的實力，作為唯一的安全保障，是不切實際的…必須得到支持並予以強化。」

當被問及加拿大是否會參與時，卡尼明確表示，不排除在未來的安全架構下，向烏克蘭派遣維和部隊。

此番表態，正值美國總統川普主導烏俄和平工作之際，格外引人注目。卡尼的到訪，以及川普特使凱洛格（Keith Kellogg）同日出席獨立日儀式，都凸顯了西方盟國正積極為烏克蘭的戰後未來，尋求更堅實的保障方案。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

今日熱門
載入中