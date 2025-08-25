台海危機》美軍急派2艘航艦鎮守台海 30年前到底發生什麼事？

美軍尼米茲號航空母艦（CVN-68）在台海飛彈危機期間，到台灣周遭海域部署。（法新社檔案照）〔記者涂鉅旻／台北報導〕1995年、1996年的台海飛彈危機爆發迄今已滿30周年，也是數十年來兩岸最接近戰爭的時刻。當時，中國政權不滿我國前總統李登輝於1995年6月以私人行程名義，到美國康乃爾大學發表演說，因此在當年7月起至翌年3月間，朝台灣基隆、高雄外海發射飛彈，並實施大規模軍演，美軍為避免情勢失控，緊急調派2個航艦戰鬥群在台灣周邊部署。

背景

前美國總統柯林頓在1995年同意李登輝赴美進行非官方私人訪問，在該年6月到美國康乃爾大學畢業典禮發表演說，不過，此舉等於打破我國與美國1979年斷交以後，我國領導人未再訪美的慣例，因此引發中國強烈不滿，認為此舉已觸及其「紅線」。我國前總統李登輝1995年6月前往美國康乃爾大學發表演說，引發中國強烈不滿。（資料照，國史館提供）

中國軍事舉措

在此之後，中國解放軍自1995年7月21日、22日、24日，從中國江西省朝台灣基隆外海發射6枚「東風-15」短程彈道飛彈，中國宣稱飛彈皆落在預定海域；接著，中國解放軍南京軍區派出數以百計的軍機、軍艦，在福建省沿海、台灣海峽中線以西海域，進行大規模海上攻防訓練，且一度距離國軍鎮守的東引僅28浬（約52公里）。

值得注意的是，共軍當年10月至11月間，還在福建省東山島舉行的兩棲登陸演訓，引發各界高度關注，相較之下，2022年裴洛西訪台後，中國雖然再度進行軍演與飛彈試射，但未見類似登陸演訓的強烈動作。

翌年，中國解放軍自3月8日至25日間，再度在台海發動大規模軍演，先是在3月8日朝高雄、基隆外海共發射4枚彈道飛彈，隨後在東海、南海，甚至是福建省平潭島舉行大規模演習。在局勢緊繃之際，不僅美國、日本等已規劃從台灣撤僑，部分國人擔憂受戰火波及而移居國外。圖為我國空軍曾操作的F-5系列戰機，其在台海飛彈危機期間扮演重要防衛角色。（資料照）

回應及影響

中國在1996年3月第二度進行大規模軍演時，正值我國首度總統直選期間，不過，這場在3月23日舉行的投票並未受影響，代表國民黨的李登輝攜手連戰贏得總統、副總統選舉，為我國民主化邁出重要一步。

美國則在1996年3月決定派出獨立號、尼米茲號航空母艦戰鬥群到台灣東部、東北部海域部署，同時進行大規模演訓應對，美國這起越戰後在亞洲最大的兵力部署決策奏效，讓劍拔弩張的局勢趨於緩和。

雖然還有許多故事尚待揭露，但國軍官兵當時抱持高度戒備，不僅在第一線作戰的海、空軍官兵抱著為國奉獻心情寫下遺書，執行可能有去無回的任務，外離島官兵也抱持著「同島一命」的覺悟，與島共存亡；另外，當時國軍也將工蜂六型多管火箭、從防空飛彈改裝的天弓二S彈道飛彈部署到前線，在中國發動攻擊時施以反制打擊。

