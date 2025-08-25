因應「台灣有事」？ 美軍陸戰隊「軍火庫」擬前推帛琉、澳洲

圖為美國陸戰隊一架KC-130J運輸機，降落在帛琉貝里琉（Peleliu）的「大鎚機場」（Sledge Airfield）。此機場為二戰時期所建，在廢棄80年後，已由美軍工兵完成翻新並重新啟用。（圖：美國陸戰隊）涂鉅旻／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕軍事網站《Naval News》報導，為反制中國日益增長的飛彈威脅，並因應在西太平洋地區機動性受限、供應鏈脆弱的挑戰，美國陸戰隊正計畫大幅擴展其在海外的「預置庫存」（prepositioning）據點，目標鎖定帛琉與澳洲，旨在打造一個更具彈性與韌性的前進部署網絡。

仿效菲律賓模式 帛琉澳洲成新據點

報導指出，根據陸戰隊上月發布的文件，這兩個新據點的規劃，將仿效今年第二季才剛達成「初始作戰能力」（Initial Operational Capability, IOC）的「陸戰隊預置計畫菲律賓」（MCPP-PHIL）模式。該計畫目前在鄰近馬尼拉的蘇比克灣，利用一座大型倉庫預先儲存人道救援／災害響應（HA/DR）所需的裝備，包括油罐車、運輸載具與發電機等。

值得注意的是，雖然美菲協議不允許美軍永久駐紮，但該協議並不適用於預置在蘇比克灣自由港區的裝備。陸戰隊在文件中也證實，所有在菲律賓的預置庫存，均未包含任何武器。若帛琉與澳洲的新據點計畫獲准，將能在一年內快速建立，並在數年內逐步達到完全作戰能力。

帛琉戰略地位提升 重建二戰機場碼頭

近年來，美軍已顯著提升在帛琉的軍事建設力道。陸戰隊工兵分隊去年已成功讓一架飛機，降落在帛琉貝里琉（Peleliu）一座廢棄的二戰時期機場，並持續對該機場及周邊設施進行翻新工程，以支持更大規模的陸上行動。上週，美軍印太司令部更宣布，將由海軍設施工程司令部（NAVFAC）主導，重建貝里琉的南碼頭（South Dock）。

此外，一套「戰術多任務超視距雷達」（TACMOR）系統，也正在帛琉安加爾（Angaur）島上興建中，旨在為美軍在西太平洋地區，提供更強化的早期預警與追蹤能力。

