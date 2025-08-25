中國2027年建軍百年 沈明室：軍事科技實力要超越美國至少要10年

中國殲-20戰鬥機。（法新社檔案照）

〔記者涂鉅旻／台北報導〕中國解放軍加速建軍整備，並將在2027年建軍屆滿一百年。國防院國家安全研究所研究員沈明室近期發表評析表示，中國的地面作戰系統雖研發比較緩慢，但包括無人機、極音速飛彈等領域獲得成果，雖然中國軍事科技要超越美國，須至少10年時間，但仍可能採不對稱方式、出乎意料戰法應對敵對國家，甚至逆轉戰局，各國如何快速有效反制將是重點。

（以下「中共完成建軍一百年使命：成果與困境」全文，由國防院國家安全研究所研究員沈明室撰寫，刊登於國防院網站即時評析專區。本報獲國防院授權全文刊載）

前言

習近平在上任之後，提出許多有關中共未來發展的口號與指標，如「兩個百年」、「三步走戰略」、「達成建軍百年使命與目標」等。這些口號主要是在呼應習近平達成「中華民族偉大復興」的目標。對中共而言，要復興中華民族，或者成為社會主義強權，除了政治與經濟影響力之外，最重要的就是軍事力量。換言之，沒有軍事實力，中共無法抗衡西方國家的影響力，確保共產政權的存在。

請繼續往下閱讀...

事實上，從中共建軍以來，一直處於軍力弱勢的局面。因為參與韓戰，中共得到前蘇聯的援助，透過50年代的軍事現代化，建立海空軍，提升中共軍力。但因為中蘇共分裂，停止對中共軍事援助，加上中共內部權力鬥爭，50年代軍事現代化停滯。1979年中越戰爭之後，正如韓戰刺激中共50年代的軍事現代化一樣，中越戰爭的教訓也成為中共80年代軍事現代化的推動力量，但多數是回到50年代學習蘇聯模式的國防政策。

1990年的波灣戰爭帶動全球高科技戰爭的浪潮，興起一波軍事事務革命（Revolution of Military Affairs, RMA），以美國為假想敵的中共，受到很大的刺激。中共開始以打贏高技術條件下局部戰爭為目標，以美軍為學習對象，開始進行90年代的軍事現代化，在基礎科技能力不足與經費短缺下，如何強化對美國不對稱戰力，以及以抄捷徑的方式，超越美國軍力則成為中共現代化的主要路徑。

2001年以後的阿富汗戰爭及2003年的美國及伊拉克戰爭讓中共了解美國戰力整合的重要教訓。如更多遠距精準武器運用、特戰部隊在敵後與遠程轟炸的整合、通信與資訊系統的廣泛運用、心理戰、輿論戰與法律戰的運用等，改變過去中共軍事現代化的內涵，開始注重資訊運用於作戰，胡錦濤提出打贏高技術特別是資訊條件下局部戰爭的口號。

中共引進國外先進科技的模式

中共引進軍事科技主要透過合法及非法的手段。在合法方面，例如透過國外民間人才徵集，如「長江計劃」或是「千人計畫」，網羅重要關鍵科技的人才，給予高額計畫補助經費，讓中共可以在軍事科技發展得到快速發展。在與軍事科技有關人才方面，則延攬前蘇聯或是烏克蘭的國防科技專家，到中共指導武器平台的研發工作。如大型船艦及戰機等，當逆向工程或是抄襲遇到研發瓶頸時，這些實際參與研發者的經驗，就變得非常重要。

另外，如果許多科技的引進或人才邀請透過官方或是軍隊管道，可能會遇到國際的制裁或受到國際性出口管制影響，使得中共必須要用軍民融合的方式，透過中共民營企業作為白手套，與國際軍工企業合作，共同研發生產，或是引進相關科技，以提升中共國防科研生產能力。尤其是特別零附件或材料，這些並非完整軍品的零附件，都是透過軍民融合的合法方式進口。

除了上述合法的手段之外，為了追趕與美國之間的軍事科技差距，中共不擇手段地透過網路竊取或是收買工業間諜的方式，取得重要科技。因此，美國或是西方國家的國防產業發現後門程式的滲透，或個別人員電腦洩密問題，其實都與關鍵科技有關。中共以「積沙成塔」方式，累積重要系統的關鍵科技，以此完成近乎美國同一世代的武器系統。

中共國防科技的發展與困境

受惠於中共經濟發展的成果，中共可以擁有巨額的預算用在國防科技武器研發。尤其當中共發現與美國在軍事科技的落差，在印太區域或是國際戰略競爭中，必須防止美國介入情況下，中共投入高額經費縮短與美國之間的軍事差距。但是光有經費仍有不足，必須要有人才及基礎國防產業才能滿足研發需求。因此，中共或許在某些國防科技研發上有突出成果，仍有一些先天上限制或不足。

中共在傳統戰車等地面作戰系統研發上比較緩慢，但在某些領域上，成果已經超越美國或是俄羅斯。例如在無人機方面，中共因為生產技術的優勢，得以在無人機發展方面，在國際上處於優勢地位。中共除了可以生產大量的民用型無人機之外，關於無人軍用機的研發，更是推陳出新。現在中共無人機從微型、小型、中型至大型無人機，都已經有不同的形式，而且強調「偵打一體」，同時具備偵查與打擊的能力。

中共仿冒美國的大型無人機可以進行遠程空中監偵，研發出無人戰鬥機，部署在直升機登陸艦及航空母艦上。今年中共在廣州造船廠完成無人潛艦的發展，陸軍有關機械獸的研發也在積極進行，無人科技與人工智慧的結合，已經陸續建構在中共三軍部隊的武器系統無人戰力。

在高超音速飛彈方面，中共主要將原有的戰術彈道飛彈加以研發改良，尤其是在彈頭的研發，成為高超音速飛彈。如將東風16提升為東風17，成為射程1000公里到2000公里的高超音速飛彈；將東風26提升為東風27飛彈，成為3000公里至4000公里的高超音速飛彈。此型飛彈主要利用彈頭循著大氣層邊緣的航行，使其速度變快，也難以攔截。

在空軍方面，中共致力研發能與美國相抗衡的空中載台，而且看起來成果豐碩。一向以模仿俄羅斯蘇愷系列與美國競爭的中共，顯然在隱形戰機及轟炸機的發展上落後於美國。但中共憑藉作戰概念的抄襲，發動機與作戰系統的拼裝，研發出類似美國F-22的第五代戰機。中共第五代戰機可能落後美國第五代戰機約半個世代，但與其他國家相比，尤其是周邊鄰國印度、台灣，的確構成空防的威脅。但是對已經擁有美國第五代戰機F-35的日本及韓國而言，空防威脅較小。

同樣的，中共為了在航空母艦部署隱形戰機，抄襲美國發展出自己的殲35隱形戰機，此型戰機預計部署在的四艘航空母艦福建號，因為尚未正式服役，無法得知其起降效率及作戰狀況。但是在中共剛開始發展第五代戰機，美國即將淘汰F-22，準備發展第六代戰機F-47，即可看出兩國戰機的世代差距。為彈射系統起降設計的殲-35，在滑翹式航母遼寧號可能面臨起飛載彈輛與載油量不足的致命缺陷，這兩道缺陷將會降低遼寧號搭載殲-35 的實際戰鬥能力，甚至有可能無法匹敵美國的 F-35 戰機。使殲35只能部署在福建號或是四川號登陸艦上。

中共發展的新型轟炸機轟20仍處於最後測試階段，尚未正式服役。因為缺乏新的重型轟炸機，中共必須沿用改良型的轟6系列轟炸機，本身沒有隱形功能，載彈量又有限，恐怕難以因應高科技防空武器的反制。屬於第六代的美國新型轟炸機B21已經量產，未來將取代B1B及B2兩型轟炸機。尤其美國以重型轟炸機在伊朗展示遠程轟炸成果後，中共應該更清楚與美國之間在軍事科技與作戰觀念的落差。

在海軍方面，中共海軍建造船隻能力與成本優勢，使中共擁有全世界數量最多的軍艦，但在總重量噸數及質量仍不如美國。美國現役軍艦更新緩慢，源自於美國造船工業沒落。中共船艦在數量超越美國，一些作戰科技仍落後於美國。例如，中共航空母艦的發展，目前第三艘測試當中，第四艘仍然是傳統動力，可見中共在船隻動力上，很難超越核子發動機的門檻。即使中共擁有核動力的潛艦，作戰能力與運作觀念遠遠落後於美國。

在直升機登陸艦方面，中共致力發展075、076型兩棲登陸艦，已有成果，但是建造速度緩慢，不同載台的戰力整合尚不明確，顯見中共與美國之間的海軍戰力落差。除此之外，由於過去造船工業採取雙廠競爭的模式，由兩個造船國企進行競爭研發，但是接連發生意外事故，以及資源重複浪費，中共已經合併這兩家造船廠，未來其科技能力及造船效率，可能會受到影響。

在太空戰力進展方面，中共積極發展太空軍，不論在人火箭及太空站發展，在世界佔有領先地位。此種能力牽涉太空作戰優勢，刺激美國必須急起直追，重回太空戰力優勢。實質上，與太空作戰有關的低軌衛星及中高空衛星整合，美國仍具優勢。例如，美國以星鏈系統部署的低軌衛星，密度是全世界最多；美國也正在發展可以從中高空攻擊低軌衛星的雷射武器；有關太空飛機的研發與運用，美國佔有領先地位，中共則是處於初級研發階段。

在軍民融合科技方面，中共透過民間企業與外國企業合作，獲得許多國防產業發展科技，提升產業科技水準。但是在美國出口管制及科技制裁下，這種獲得方式，越來越困難，無法完整的對中共特定研發系統的建構與舖陳。中共將軍民融合發展重點置於軍武裝備科研、產製體系之效能提升，藉由政府調控「軍轉民、民參軍」之主導力，決定市場資源配置，以及軍、民對口單位之間在科技成果、人才、資金、訊息等要素之交流與融合。其目的在發揮國防建設牽引經濟發展，並利用經濟發展支撐國防建設之調和作用。但是軍民融合機制過於複雜，產生如科技保密、科技移轉、知識產權保護等難題仍無法有效解決。

對區域及台海安全的影響

美中間的軍力差距非常明顯，除了中程飛彈方面中共略有領先之外，不論網路、太空、空中武力及海上作戰平台，美國在科技上領先中共10至20年。但問題在於中共慣於打不對稱戰爭或人民戰爭，即使軍力處於劣勢，也會從政治等非軍事手段，營造自己的作戰優勢，藉機贏得作戰勝利。

中共軍力雖然落後於美國，中共以敢於衝撞或衝突的勇氣，可能讓美國退卻。美國很了解這點，因此正積極強化作戰優勢，拉大與中共的軍事科技差距，希望能夠產生嚇阻效果。但是中共如果預判美國雖然有軍事科技優勢，但是沒有膽量打大型戰爭，或是無法承擔傷亡，不會擔心戰爭成本，趁機挑起衝突。

中共目前軍事科技能力要超越美國，仍須至少10年時間，但不是意味著中共10年後才會採取軍事行動。因為中共可能以不對稱方式運用較落後武器對付敵對國家的先進武器，或者以出乎意料之外的戰法，取得戰略優勢，或逆轉戰局。西方國家不僅要持續擴大軍事科技與武器發展的優勢，如何以快速有效方式，反制中共的各種不對稱戰法也是重點。美國等先進國家具備科技實力發展各種「改變戰局」（Game Changer）的武器，如果能夠秘密研發，衝突發生後，突然使用，也會產生改變戰局的效果。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法