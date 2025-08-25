烏克蘭空戰術揭密 Su-27用「欺敵神器」癱瘓俄軍防空

圖為掛載於烏克蘭空軍Su-27戰機翼下的ADM-160「小型空射誘餌」（MALD）。（烏克蘭空軍影片截圖）

〔編譯陳成良／綜合報導〕烏克蘭軍事網站《Militarnyi》報導，烏克蘭空軍近日發布一支影片，首度證實其麾下的Su-27戰鬥機，已成功整合並在實戰中使用由美國提供的ADM-160「小型空射誘餌」（Miniature Air-Launched Decoy, MALD）飛彈，並由飛行員親口揭露，如何運用此款「欺敵神器」，搭配巡弋飛彈與反輻射飛彈，對俄羅斯的防空系統發動複雜的飽和攻擊。

圖為2023年5月在俄佔區盧甘斯克發現的ADM-160B「小型空射誘餌」（MALD）殘骸，證實烏克蘭早已將此款「欺敵神器」投入實戰。（圖取自Telegram）

飛行員親揭「誘餌+飛彈」組合拳

一名烏克蘭Su-27飛行員在影片中現身說法：「今天我發射了ADM-160 MALD飛彈。它們的設計，就是要承受防空系統的打擊，製造障礙。這種飛彈對防空系統而言就是一個騙局。」他進一步解釋，當他們發射MALD誘餌彈吸引、迷惑敵方防空火力時，另一座機場的友軍，正同步為「暴風影」（Storm Shadow）或「SCALP」等長程巡弋飛彈進行攻擊整備，打擊真正的高價值目標。

該名飛行員補充說，這類行動中也會動用反輻射飛彈（HARM）。這證實了烏克蘭空軍已發展出一套成熟的戰術，利用MALD誘餌彈作為攻擊箭頭，配合反輻射飛彈壓制敵方雷達，藉此癱瘓並淹沒俄軍的防空網路，為後方的巡弋飛彈主力部隊，開闢一條安全的攻擊走廊。

ADM-160B MALD是由美國雷神公司開發的誘餌巡弋飛彈，重量僅115公斤，射程卻高達920公里。它能以0.91馬赫的次音速，沿著由數百個導航點組成的複雜路徑飛行。

它與一般飛彈的關鍵區別，在於其酬載並非炸藥，而是精密的電戰裝備。先進版本甚至能模擬特定戰機的電子訊號，欺騙敵方雷達，誘使其耗費昂貴的防空飛彈，去攔截這些實際上無害的假目標。

