軍武 > 軍情動態 > 台海軍情

13國聯軍包圍中國 史上最大「嘉魯達之盾」軍演登場

2025/08/25 14:45

美軍印太司令帕帕羅上將（中）與印尼軍方將領，25日共同出席「超級嘉魯達之盾」聯合軍演的開幕式。此次演習共有13個國家參與，規模空前。 （法新社）美軍印太司令帕帕羅上將（中）與印尼軍方將領，25日共同出席「超級嘉魯達之盾」聯合軍演的開幕式。此次演習共有13個國家參與，規模空前。 （法新社）

美軍印太司令帕帕羅上將（中）與印尼軍方將領，25日共同出席「超級嘉魯達之盾」聯合軍演的開幕式。此次演習共有13個國家參與，規模空前。 （法新社）美軍印太司令帕帕羅上將（中）與印尼軍方將領，25日共同出席「超級嘉魯達之盾」聯合軍演的開幕式。此次演習共有13個國家參與，規模空前。 （法新社）涂鉅旻／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕中國持續於印太地區展現獨斷姿態之際，印尼與美國週一（25日）啟動了年度「超級嘉魯達之盾」（Super Garuda Shield）聯合軍事演習。此次演習規模空前，集結了包含澳洲、日本、法國、英國等總計13國的兵力，劍指中國的意味極其濃厚，旨在確保亞太區域的穩定。

規模空前 13國聯軍齊聚印尼

《法新社》報導，這場為期超過一週的聯合軍演，將在印尼首都雅加達、蘇門答臘西部與廖內群島（Riau archipelago）等多地同步展開，直至9月4日。此次參演兵力，光是印尼與美國就投入了超過4100名與1300名兵力，再加上來自澳洲、日本、新加坡、法國、紐西蘭、英國等國的參與者，使其成為史上規模最大的一屆「超級嘉魯達之盾」。

美軍司令談話嗆辣 暗示震懾特定對象

儘管華府過去曾稱此類演習並非針對北京，但美軍印太司令帕帕羅上將（Samuel Paparo）在25日的開幕式上，發表了極具針對性的談話。他表示，今年的演習將有助於參與國「提升嚇阻力」，並強調演習代表了所有參與方「維護主權原則的集體決心」，以「嚇阻任何希望以暴力改變現地事實的人」。

帕帕羅更意有所指地說：「我們這麼做，是為了在各個領域精益求精…以便當那個無情的時刻到來，當我們作為夥伴需要彼此時，我們拿起電話，就能在深度互信的基礎上，展開行動。」

這場演習項目包含參謀兵推、網路防禦演練以及實彈射擊。印度、巴布亞紐幾內亞與東帝汶等國，也派遣了觀察員與會。報導分析，對於向來奉行中立外交政策、試圖在華府與北京之間走外交鋼索的印尼而言，此次主辦規模空前的多國軍演，顯示其在超級大國的競爭中，正試圖尋找一種新的平衡，並對區域內潛在的侵略者，發出清晰的警示訊號。

