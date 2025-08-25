反制疑美論！美罕見高調證實協訓國軍500人 專家：鞏固盟友信心

圖為美軍在密西根州舉行的「北方打擊」（Northern Strike）年度軍演。美媒近日罕見披露，有逾500名台灣官兵參與了此次演習。（取自美軍DIVDS網站）涂鉅旻／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕台美軍事交流合作再深化，但美方近期罕見地高調證實，有500多名台灣官兵赴美參與「北方打擊」（Northern Strike）年度軍演，此舉背後動機引發熱議。《德國之聲》（DW）引述《南華早報》的深度分析，華府此舉不僅是為了震懾北京，更是一場精心策劃的「戰略溝通」，旨在反制台灣內部在美國總統川普任內，日益升高的「疑美」聲浪。

美罕見高調證實 劍指台灣「疑美論」

《星條旗報》（Stars and Stripes）上週率先披露，台灣至少自2021年起，便持續低調派員參加此項演習，但今年人數創下新高。分析指出，五角大廈過去為避免激怒中國，向來對台美軍事交流諱莫如深，此次由軍方出資的媒體主動揭露，台灣國際戰略學會執行長羅慶生認為，這顯示「華府希望台灣的參與被看到，而不是隱藏起來」。

請繼續往下閱讀...

《南華早報》分析，此一不尋常的高調操作，其主要受眾恐怕並非北京，而是台灣人民。華府智庫「德國馬歇爾基金會」（German Marshall Fund）的報告指出，川普政府對台施加的關稅，以及外界質疑美方施壓台積電赴美設廠等事件，已削弱台灣民眾對美的好感度。布魯金斯學會（Brookings Institution）今年四月的民調更顯示，對美國持負面觀感的台灣人，已從去年的24.2%，飆升至40.5%。

演習重心轉向印太 模擬島嶼作戰

面對台灣「疑美論」可能成為中國見縫插針、推進其統一策略的破口，華府顯然希望藉由公開台美協同訓練的具體實況，安撫台灣大眾，展現「美國與台灣站在一起」的決心。

值得注意的是，今年的「北方打擊」演習，重心已首次從歐洲，全面轉向印太地區。演習負責人費茲派特里克（Todd Fitzpatrick）表示，密西根州位於五大湖區的地理環境，能完美模擬在印太地區的島嶼作戰場景，演練重點也從過去的陸路後勤，轉為更貼近台海現實的「島嶼運補」等海上演習。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法