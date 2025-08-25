中國軍艦現身台灣海峽中線以東 澎湖漁民全都錄

中國軍艦赫然出現在台灣海峽中線以東，澎湖漁船全都錄。（澎湖漁民提供）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕中國禁漁期解禁開放捕撈後，近日大批中國漁船駛近台灣海峽中線作業。有澎湖漁民今（25）日中午12時許，在台灣海峽中線以東、我國經濟海域作業時，赫然發現一艘中國軍艦，由北往南駛過前方，目的地不明，全程都被澎湖漁民錄影下來。

根據目擊澎湖漁民所述，中國軍艦位置大約位於東經118度30分、北緯23度20分，距離馬公僅60餘浬處，傳統上屬於我國海巡執法範圍，但中國軍艦並未在此停留，僅從澎湖漁民面前駛過，狀況比較像在公海無害通過，似乎要前往南海執行任務，全程澎湖漁民都有錄影，我國海軍也全程監控，並未有任何衝突發生。

中國軍艦沿著台灣海峽中線由北向南行駛，我國海軍全程監控。（漁民提供）軍事專家從漁民提供的照片判讀，此為中國人民解放軍海軍的驅逐艦，其特徵包括船體線條修長、艦艏外傾設計且疑似配有單管艦砲，艦橋結構呈現方正且具匿蹤化設計，主桅杆為整合式桅杆。這些特徵與055型驅逐艦（俗稱萬噸大驅）或052D型驅逐艦比較相似。由於照片解析度有限，但艦橋與上層結構較高大，推測055型飛彈驅逐艦的機率較高。

055型驅逐艦是中國人民解放軍海軍現役的第四代飛彈驅逐艦，採用全燃聯合動力、射頻整合系統及艦載通用垂直發射系統，是二戰後除了航空母艦和兩棲突擊艦以，亞洲建造噸位最大的水面作戰艦艇。055型飛彈驅逐艦亦有充足的空間，進行動力與武器的升級，如高空反飛彈系統和超遠程雷達等大型裝備的升級，正在逐步執行當中。

