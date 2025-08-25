射程破千公里直搗俄國內陸 烏「長程海王星」巡弋飛彈曝光

烏克蘭官方首度曝光射程高達1千公里的增程型「海王星」亞音速巡弋飛彈，未來可望與「紅鶴」聯手，建構直搗俄國內陸的國造長程火力。（烏克蘭UNITED24官網）

涂鉅旻／核稿編輯

〔記者陳治程／綜合報導〕俄烏戰爭爆發以來，烏克蘭藉著西方國家軍援堅守戰線，甚至能將戰線前推、進逼俄羅斯國土，但像美援ATACMS飛彈、F-16戰機，以及空射的暴風之影（又稱SCALP-EG）巡弋飛彈等先進裝備，過去曾受制於「不打俄國本土」原則難以發揮戰力，儘管這項限制已有鬆綁，但仍無形限制著烏軍的戰鬥。不過，隨著自製「長程海王星」誕生，戰況有望改變。

美國《商業內幕》（Business Insider）今（25）日報導指出，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在與加拿大總理卡尼（Mark Carney）的聯合記者會上透露，該國現已研發長程打擊武器並投入量產，且未和美國就該武器進行協議。烏軍過去為深入打擊俄國領土，高度仰賴射程達300公里的「陸軍戰術飛彈系統」（ATACMS），發動攻擊時，還得獲得華府允許才能使用。

請繼續往下閱讀...

儘管在前美國總統拜登（Joe Biden）任期尾聲，有放寬烏軍ATACMS的使用限制，並促使英、法也鬆綁「暴風之影」巡弋飛彈的打擊限制，這道規範對基輔當局仍形同掣肘。另據烏國官媒「UNITED24」今年3月和今日報導，外界所稱的增程型海王星飛彈（Long Neptune），已通過測試並投入部署，並宣稱射程達1千公里大關，比反艦版的280公里要來得更遠。

圖為烏克蘭自行研發的R-360「海王星」反艦飛彈。該國總統澤倫斯基日前透露，該國現已有自製的長程武器可運用，不必受到美方限制就能發動打擊，外界高度認為該飛彈即是由海王星改良而來的陸射型增程海王星飛彈。（烏克蘭國防部X帳號 @DefenceU）

「海王星」飛彈為該國自研的亞音速反艦飛彈，主要針對反艦的制海作戰而設計，最大射程達280公里，能有效打擊敵軍約5000噸的水面艦；此前最為人所知的戰績，即是2022年4月擊沉俄國黑海艦隊的「莫斯科號」（Moskva）巡洋艦，當時，2枚同型彈命中艦上彈藥庫，並造成人員傷亡。烏克蘭國防部去（2024）年底表示，海王星飛彈己擴產，並將發展增程彈。

有趣的是，在「長程海王星」曝光前，烏克蘭國防部才官宣一款射程高達1800英里（約2896公里）、逼近3千公里的國產「紅鶴」（Flamingo）巡弋飛彈，並預計明（2026）年2月大規模量產。報導指出，相比無人機，上述精準彈藥的飛行速度要快得多，對烏軍愈發頻繁的深入打擊將有所助益。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法