「紐澳軍團級」首艦退役還有殘值！ 垂發系統、引擎都回收納入庫存

「紐澳軍團級」巡防艦首艦安札克號（HMAS Anzac）去年退役，其高價值裝備將納入同級艦的後勤庫存。圖為該艦2018年停泊於越南胡志明市情形。〔記者涂鉅旻／台北報導〕為澳洲、紐西蘭皇家海軍現役艦艇的「紐澳軍團級」巡防艦將陸續退役，首艦安札克號（HMAS Anzac）去年退役後，其艦上的高價值裝備仍有其他用途。國防廠商巴布柯克（Babcock）澳洲分公司表示，其已從該艦回收垂直發射系統、引擎、螺旋槳等零組件，納入海軍庫存，藉此支應紐澳軍團級軍艦所需。

紐澳軍團級巡防艦一共生產10艘，澳洲皇家海軍擁有7艘，紐西蘭皇家海軍則擁有3艘，排水量約3600噸，艦載裝備則略有不同。以澳洲皇家海軍擁有的首艦安札克號為例，其安裝8聯裝Mk41垂直發射系統，可容納32枚RIM-162防空飛彈，另有8枚魚叉飛彈或者海軍打擊飛彈（NSM），是兩國相當重要的水面戰力。

隨著澳洲將籌獲新一代二級艦，紐澳軍團級巡防艦將陸續退役，1996年5月服役的安札克號，已於去年5月退出現役序列。但相關裝備已回收完畢，根據外國軍聞媒體《海軍新聞》（Naval News）報導，國防廠商巴布柯克澳洲分公司表示，其已從該艦回收數百件關鍵裝備，並重新整合到海軍庫存之中，藉此因應紐澳軍團級巡防艦所需。

巴布柯克公司盤點，回收的關鍵裝備包含垂直發射系統、柴油引擎、螺旋槳、傳動系統部件，以及戰鬥系統、其他平台裝備等設施，藉由增加零件可用性、縮短交貨時間，為國防單位節約成本，不僅可支應現役紐澳軍團級巡防艦的後勤需求，直到除役為止，部分裝備也移轉到其他艦艇上，藉此支援各項戰訓行動。

