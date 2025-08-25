川普ATACMS禁令沒在怕 烏無人機已癱瘓俄後方、「紅鶴」飛彈將上陣

M270多管火箭系統（MLRS）發射ATACMS飛彈的瞬間。（圖取自洛馬官網）

涂鉅旻／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕根據英國《每日電訊報》深度分析，美國總統川普政府為誘使俄羅斯總統普廷重回談判桌，今年春季悄悄地設下審查機制，實質上禁止烏克蘭使用美援的「陸軍戰術飛彈系統」（ATACMS），攻擊俄羅斯領土內的目標。然而，分析指出，此舉對烏克蘭的打擊已不如想像中嚴重，因為基輔不僅已發展出強大的無人機攻擊能量，更即將部署射程足以覆蓋聖彼得堡的國產巡弋飛彈。

圖為烏克蘭「火力點」（Fire Point）公司的秘密工廠內，工作人員正在組裝國產的「紅鶴」（Flamingo）巡弋飛彈。此款飛彈預計將於年底前投入實戰。（美聯社）

川普為和談鋪路 限制美英飛彈援烏

報導引述《華爾街日報》的消息指出，華府為避免美製武器在俄國境內引爆燃料庫或軍事基地、導致克里姆林宮暴怒而破壞和談，今年春季設立審查機制，阻止ATACMS的跨境打擊。此限制甚至也影響了英製「暴風影」（Storm Shadow）巡弋飛彈，因其攻擊仰賴美國提供的目標數據。

然而，分析直言，外界不應高估ATACMS與暴風影對戰局的影響力。北約（NATO）最高軍事官員鮑爾上將（Rob Bauer）雖曾表示，這兩款飛彈「重創了」俄國境內的多個兵工廠與彈藥庫，但其供應數量始終不足以支撐一場持久的空襲行動。

美英飛彈庫存告罄 俄防空系統升級

根據《紐約時報》引述美國官員的說法，五角大廈雖總共向烏克蘭提供了約500枚ATACMS，但在去年底解除跨境攻擊禁令時，基輔的庫存僅剩約50枚。英國提供的暴風影飛彈，庫存也已所剩無幾。美英兩國皆已向烏克蘭表明，由於自身庫存有限，未來不太可能再提供更多同類型武器。

此外，俄羅斯先進的S-400與鎧甲-S1（Pantsir S1）等防空系統，也可能降低了西方飛彈的打擊成效。在解除禁令後，莫斯科顯然已將反制西方武器，列為其防空作戰的首要任務。

國產「紅鶴」飛彈將服役 射程直逼3000公里

面對美援武器的限制，基輔並未束手無策。丹麥國防學院軍事分析家尼爾森（Anders Puck Nielsen）指出：「鑑於烏克蘭實際上已加強了對俄羅斯縱深的打擊，ATACMS禁令對他們而言，似乎並非一個大問題。」烏克蘭已轉而大量運用其無人機部隊，近期的多起攻擊，成功燒毀了價值數百萬英鎊的燃料，並導致俄國汽油價格飆漲。

更關鍵的是，烏克蘭已明智地學會不再依賴善變的美國支持。除了日益壯大的無人機部隊，基輔更已開發出自己的「紅鶴」（Flamingo）巡弋飛彈，預計將於今年底前投入戰場。據稱其射程直逼3000公里，將完全繞過美國的支持或批准，把戰火直接帶到聖彼得堡相對安逸的居民眼前。

