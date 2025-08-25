強化嚇阻力！美菲明年舉行500場軍事交流活動

在今年5月的美菲「肩並肩」聯合軍演期間，兩國部隊在巴拉望省巴拉巴克進行兩棲登陸演練。（美聯社）

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國軍事媒體報導，美國和菲律賓軍隊計畫在2026年舉行超過500場「軍事交流活動」，包括聯合軍事演習，以加強在印度－太平洋地區的嚇阻力。

《美國海軍研究協會新聞》（USNI News）和《防衛郵報》（Defense Post）報導，美國印太司令部司令帕帕羅（Samuel Paparo）和菲國武裝部隊參謀總長布勞納（Romeo Brawner）本月7日在夏威夷史密斯營召開「共同防禦暨安全合作委員會」年度會議，兩國國防官員針對明年計畫舉行超過500場軍事交流活動，包括兩國之間規模最大、持續時間最長的「肩並肩」（Balikatan）聯合軍演、聯合巡邏和其他活動達成協議，凸顯美國對西太平洋安全局勢的重視，以及兩國堅定的安全合作關係。

這一系列年度會議自1958年以來持續舉行，主要作用為指導美菲防務合作方向。會談期間，同為四星上將的帕帕羅與布勞納簽署俗稱「八星備忘錄」（8-Star memo）的文件，概述明年合作的依據和大綱，包括美菲預定舉行合作的計畫，兩軍後續會依此開始籌備，積極強化雙方戰備能量。今年的會議是在華府和馬尼拉關係加強之後舉行，且馬尼拉目前也面臨南海緊張局勢及對台海衝突可能蔓延至呂宋海峽的擔憂。

2022年，中國與菲律賓在菲國西部專屬經濟區發生衝突後，美菲之間的軍事活動開始激增，菲國總統小馬可仕也開始重振在前總統杜特蒂任內走向低迷的美菲關係。2023年以來，美菲軍隊擴大軍演規模，包括部署可打擊中國，並在呂宋海峽擊沉船隻的反艦飛彈系統「海軍／陸戰隊遠征艦隊阻絕系統」（NMESIS）等，引起北京強烈警覺及不滿。面對中菲兩國軍隊因主權爭議島礁而不斷升級的爭端，美菲也恢復並加強在南海的聯合巡邏。

雖然美菲近日商定的軍事交流活動數量與2024年的計畫數量相當，但鑑於地區情勢演變，美菲防務合作的重點已從內部防禦轉向外部防禦。近年來，肩並肩、「堅盾」（Salaknib）和「海上戰士合作」（Kamandag）等聯合軍演優先以海上防禦、反艦戰術、區域拒止和防空為重點演練項目，與馬尼拉的立場轉變一致。美國國防部長赫格塞斯和菲國防長鐵歐多洛（Gilbert Teodoro）在3月會談重點也反映此一轉變，同意優先發展國防工業基地合作、無人水面艦艇部署、特種部隊演習、向呂宋海峽前線部署陸戰隊反艦飛彈等。

