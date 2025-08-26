國防部修服役規則 一年兵可獲3天「身心調適假」、4個月軍訓役1天

國軍預告《常備兵補充兵服役規則》修正草案，將給予一年役男、4個月軍事訓練役男「身心調適假」。圖為參與今年漢光41號演習的國軍官兵。（國防部發言人官方Facebook）

〔記者陳治程／台北報導〕國軍近年因應敵情威脅，年度基地鑑測、專精、聯合操演與戰備偵巡等任務顯著增加，帶給部隊官兵的身心壓力，自然不在話下。為此，國防部日前預告《常備兵補充兵服役規則》修正草案，未來一年兵在服役期間，至多可申請3天「身心調適假」，4個月軍事訓練役男則可請1天，且主官不得拒絕。

國防部25日預告《常備兵補充兵服役規則》修正草案，主要針對第29條、第35條進行修正。第29條常備兵「不予晉級」的事由中，新增「受降級懲罰者」將不予晉級；第35條請假規定的「事假」部分，除了親自辦理不可的個人事務之外，現役的常備兵役役男、軍事訓練役役男，還可基於調適身心需要，得分別申請3天、1天「身心調適假」，權責主官不得拒絕。

在此之前，國防部於今年7月預告修正《國軍軍官士官請假規則》，明確規範志願役與義務役軍官、士官，每年可請3天「身心調適假」，且權責主官不得拒絕。因此，《常備兵補充兵服役規則》修正草案，等於將這項權益擴及役男。



《常備兵補充兵服役規則》修正草案另強調，役男請事假、身心調適假，會配合年度內的休假調節予以核給，也就是說，單位主官將在年度結束前，根據相關的休假規定，就役男應有的休假天數進行審核。

國防部去（2024）年恢復徵集一年義務役後，連帶修訂攸關徵集、招募的法案與規則，先修訂《陸海空軍懲罰法》，將區分「人事」、「財產」及「紀律」三類軍人懲罰；今（2025）年2月修正的《陸海空軍軍官士官志願留營入營甄選服役規則》，則允許服役期滿的志願役官兵，得在退伍1年後回營。

國軍本月初預告修法的「志願士兵選訓實施辦法」則指出，未來未受廢止起役、記大過、悔過等人事懲罰、受逾2個月本俸財產罰或品德懲罰的志願役士兵，將可再入營。但曾因累計申誡三次、記過三次而被視為記過、記大過者，就不在此限。

