新世代飛鷹誕生 首批從T-34直上「勇鷹」的空軍戰鬥組飛官結訓了

112年乙班戰鬥組在2025年3月底完成勇鷹高教機單飛訓練，獲頒單飛臂章展開後續訓練。（中華民國空軍官方Facebook）

涂鉅旻／核稿編輯

〔記者陳治程／綜合報導〕我國持續接收國造「勇鷹」高教機，接班AT-3「自強號」任務，提升飛行訓練效率，而在昨（25）日，空軍最新一批戰鬥組的飛行學官們正式結業，該班隊也是「勇鷹」服役以來，首批直接換裝新機的飛鷹新血，意義非凡。截至今年2月，空軍尚待接收23架「勇鷹」高教機，明（2026）年接收完畢後，將全面擔負飛訓部、雷虎小組任務，開創新猷。

空軍今（26）日表示，最新一期112年乙班戰鬥組飛行班隊正式結訓，空軍司令鄭榮豐親自出席結訓典禮並頒授飛行胸章，象徵這批學員已通過各項飛行考驗，成為新一代空軍飛行員。

空軍112年乙班戰鬥組飛行學員，8月25日正式結訓，由空軍司令鄭榮豐（左）親頒飛鷹徽章，象徵學員通過考驗，成為合格的戰鬥機飛官。（中華民國空軍官方Facebook）

此次結訓的112年乙班戰鬥組，是空軍首批完成T-34螺旋槳初教機換裝訓練後，「直上」勇鷹高教機的飛行學官。綜合軍媒報導，該班在前年開訓後，今（2025）年5月初通過勇鷹型機的初期訓練，掛上單飛臂章，並在本（8）月正式完成換裝訓練，成為合格的戰鬥機飛行員。

圖為參與空軍本月5日雷虎小組交接傳承典禮的勇鷹高教機，機號1107。（本報資料照，記者陳逸寬攝）

由於空軍未來將換裝勇鷹高教機，接替已退役的F-5型機、即將退役的AT-3型機，因此，原由T-34、AT-3和F-5分別擔綱的飛行學員「3階段、3機種」訓練制度，將過渡為「3階段、2機種」制，由勇鷹承接後續戰鬥組和部訓組的訓練任務，簡化流程以提升培訓效能。

隨著過往擔負部訓組任務的F-5E/F戰機退場，服役逾40年的AT-3自強號高教機（如圖）也來到生涯尾聲，上述兩機將由勇鷹全面接班，扛起日後的飛行訓練和特技表演任務。（本報資料照，記者陳逸寬攝）

截至今年2月底，負責生產勇鷹高教機的漢翔已交付空軍43架，尚有4架訂單待補，而原案預計明年完成66架交付工作，全面擔負岡山飛訓部的訓練任務；此外，雷虎小組本月初舉行交接儀式時，也已正式讓勇鷹傳承AT-3型機，成為該團隊所操作的第六代表演機種，未來66架同型機中，將有15架會加裝機尾噴煙裝置，扛起基地開放、國慶日等場合展示重任。

