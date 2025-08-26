自由電子報
軍武 > 軍情動態 > 國際軍情

美軍最新批次F-35戰機技術升級 單架成本破1億美元

2025/08/26 14:25

根據美國國防部最新合約，F-35單價成本已突破1億美元。圖為美國空軍F-35。（法新社檔案照）根據美國國防部最新合約，F-35單價成本已突破1億美元。圖為美國空軍F-35。（法新社檔案照）

涂鉅旻／核稿編輯

〔記者吳哲宇／綜合報導〕美國空軍已於7月9日接收第500架F-35A戰機，目前全球服役中的F-35系列戰機總數也突破1215架。根據美國國防部22日公布的消息，第18個生產批次的F-35戰機，已與普惠公司（Pratt & Whitney）簽署新型發動機合約，平均每具引擎單價為2040萬美元。若加上機體等其他製造成本，每架F-35戰機的總造價約為1.015億美元。

軍聞網站「Air & Space Forces」報導，美國國防部22日宣布，已就F-35第18批次製造合約的141具F135發動機，與普惠公司簽屬價值28.8億美元（約新台幣878.9億元）的合約，平均下來每台成本約2040萬美元（約新台幣6.22億元）。

報導指出，若加上其他機身成本，1架F-35戰機總成本為1.015億美元（約新台幣30.9億元）。而美國國防部去年12月與F-35製造商洛克希德．馬丁簽約時，其145架戰機總成本不超過117.6億美元，也就是每架平均成本為8110萬美元（約新台幣24.77億元）。

洛克希德表示，第18批次及其後的發動機經過性能升級，因此成本才會增加。F-35聯合專案辦公室則表示，第18、19批次細節會在今年夏季敲定，屆時計畫將一次授予兩個批次的合約。

報導說，普惠公司仍在繼續推進F135發動機核心升級計劃，該升級將為F-35的電腦系統提供更強的輔助動力與冷卻性能。美國空軍曾尋求下一代發動機，但必須承擔該發動機本身的所有成本。儘管美國空軍曾主張採用替代方案，但拜登政府的管理和預算辦公室，最終決定不資助這項計畫。 

