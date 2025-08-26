泰國拍板採購12架「獅鷲」戰機 先買進4架預計2030年以前交付

瑞典紳寶集團25日宣布，泰國現已簽約採購首批4架JAS 39E/F戰機，金額53億瑞典克朗，預計2030年前交機。（瑞典紳寶集團官網）

涂鉅旻／核稿編輯

〔記者陳治程／綜合報導〕瑞典紳寶集團（Saab）25日宣布，泰國政府現已與瑞典國防裝備管理局（FMV）正式簽約，先行採購4架JAS 39E/F「獅鷲」戰機，預計未來5年內交付完畢，這也是該國繼10餘年前首購C/D型機並投入日前的泰柬衝突後，再度購入同系列新機，強化制空戰力。

紳寶集團指出，泰國皇家空軍（RTAF）現已操作一支中隊的JAS 39C/D戰機，此後則將獲得4架E/F型機，為新機採購案起頭，首批新機預計今（2025）年起至2030年間交付完畢，總金額約53億瑞典克朗（約新台幣168.67億元），並附帶部分國防科技的技術轉移，以及雙方衍生的工業合作投資。

請繼續往下閱讀...

泰國政府25日與瑞典國防裝備管理局正式簽約，率先採購首批4架JAS 39E/F戰機，作為現有F-16A/B型機的汰換機種，全案預計採購12架，是為「和平東方」計畫。（泰國皇家空軍官方Facebook）

泰國空軍25日也在社群發文證實，兩國現已完成首階段新機採購合約、是為「和平東方」（Peace Burapha），根據規劃，JAS 39E/F戰機會汰換現有的F-16A/B型機，簡化後勤並加速戰力現代化，而泰方本（8）月初已公告將採購12架「獅鷲」新機，若加計現役的C/D型機，總數量將達24架之譜。

「獅鷲」戰機為紳寶研製的輕型多用途戰機，1996年率先投入瑞典空軍服役後，至今已發展至泰國採購的E/F構型，而E/F型號除機身更長、大，動力面也改採推力更大的奇異F414G渦扇發動機，並換裝新型AESA雷達、數位化航電及電戰系統，增設的機外武掛點可搭配「紅外線搜索追蹤系統」（IRST），強化對匿蹤戰機的偵搜能力，整體性能趨近於4.5代戰機。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法