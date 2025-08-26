刺針、無人機、紅隼火箭彈立姿射擊…三軍九校院入伍生要學好多

三軍九校院入伍生要學會操作無人機，還要學習刺針飛彈、紅隼火箭彈的射擊技能。（資料照，取自陸軍官校臉書）〔記者涂鉅旻／台北報導〕國防部三軍九校院正進行入伍訓練，隨著我國建軍方向轉變、新式裝備陸續籌獲，入伍生的受訓內容也更加多元、精實。根據軍方發布訊息，這一批入伍生不僅得接受刺針防空飛彈、無人機的操作訓練，也須學會短程反裝甲武器「紅隼」火箭彈的立姿、跪姿操作，藉此奠定基本軍事素養。

國軍為強化基層部隊短程防空戰力，因此對美國採購超過2000枚人攜式「刺針」防空飛彈，預計2031年以前全數交付，並在採購數千架各式無人機之時，計畫於明年起擴大採購近5萬架「軍用商規」無人機，強化偵蒐、攻擊能力；由中科院研製的「紅隼」火箭彈，可供單兵操作，摧毀敵軍戰車、裝甲車，採購總數量已超過1萬組。

隨著新裝備陸續籌獲，軍校生參與入伍訓時，也需具備相對應技能，根據國軍媒體《青年日報》報導，今年度三軍九校院聯合入伍訓練，日前將「紅隼」反裝甲火箭、無人機及刺針飛彈等新式武器裝備納入課程中，落實國軍官兵熟練操作新式武器專長，提升戰場存活率，強化整體戰力。

國軍官校入伍生要學習紅隼火箭彈的立姿射擊。（取自青年日報）值得注意的是，國軍官兵多採跪姿操作紅隼火箭彈，但根據軍方消息，這批軍校生也得接受「立姿」射擊訓練，也要學會如何實施故障排除。

除了已撥交部隊使用的「紅隼」火箭彈，中科院也在研製威力更強的「紅隼二型」火箭彈，根據現有資訊，「紅隼二型」的重量將從7.6公斤降至5.1公斤，未來還會進一步降至4公斤以下，預計在今年底前完成研發測試，若軍種有需求再啟動量產。

