俄間諜機來搗蛋 一週三度闖阿拉斯加防空區 美軍升空攔截

圖為北美防空司令部（NORAD）發布的影像，顯示美軍F-16戰鬥機（下）在阿拉斯加防空識別區，近距離攔截俄羅斯Tu-95戰略轟炸機（上）。俄軍本週已三度闖入該空域進行挑釁。（圖：北美防空司令部）

〔編譯陳成良／綜合報導〕哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）報導，北美防空司令部（NORAD）證實，美軍24日再度緊急出動戰鬥機，在阿拉斯加附近空域攔截一架入侵其防空識別區的俄羅斯間諜機。這已是不到一週內，美軍第三度因俄機挑釁而升空應對，凸顯莫斯科在北極地區的軍事騷擾行動正持續升級。

北美防空司令部指出，這架俄軍IL-20「COOT」型偵察機，24日闖入了阿拉斯加防空識別區。此區域雖屬國際空域，但因緊鄰美、加兩國主權領空，任何進入的航空器，都必須表明身份，以維護國安。

然而，俄軍顯然無視此一規範，此次事件已是繼20日與21日之後，同一型號的俄國間諜機，在一週內第三度闖入該空域。在每一次事件中，NORAD都派遣了多架戰機升空監視與攔截，而俄機最終都未進入美、加主權領空。

???? Striking imagery captured by our Alaskan NORAD region from last night's ADIZ incursion by Russian military aircraft#WeHaveTheWatch pic.twitter.com/7LfQn27X1l — North American Aerospace Defense Command （@NORADCommand） July 23, 2025

儘管NORAD官方將此類活動定調為「不構成威脅」的例行事件，但其潛在風險不容小覷。事實上今年以來，俄軍戰機已多次闖入阿拉斯加防空識別區。去年9月，更曾發生驚險一幕，當時NORAD發布影片顯示，一架俄國Su-35戰鬥機在阿拉斯加外海，以僅僅數呎之遙的危險距離，逼近美軍偵察機。一名美國將領當時痛批，該名俄國飛官的行徑「不安全、不專業，並危及了所有人」。

NORAD全程監控 強調捍衛北美

面對俄羅斯在北極地區日益頻繁的軍事活動，北美防空司令部強調，其擁有由衛星、地面雷達、空中預警機與戰鬥機所組成的「多層次防禦網絡」，能有效偵測並追蹤任何航空器，並採取適當行動。聲明重申：「NORAD隨時準備好動用多種應對選項，以捍衛北美。」

