長達6月職位空缺終結 考德爾上將接任美海軍作戰部長

考德爾上將25日接任美國海軍作戰部長職位。（美聯社）涂鉅旻／核稿編輯

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕美聯社報導，美國海軍上將考德爾（Daryl Caudle）25日接任海軍作戰部長一職，結束由川普政府解僱前任部長，造成長達6個月的職位空缺。

根據美聯社報導，美國國防部長赫格塞斯2月在沒有任何解釋的情況下，突然解除時任海軍作戰部長弗蘭凱蒂（Lisa Franchetti）上將職務。考德爾8月25日於華盛頓海軍工廠舉行的宣誓就職儀式上，未提及弗蘭凱蒂遭解職一事。

請繼續往下閱讀...

美國海軍部長費蘭（John Phelan）在考德爾就職儀式上聲稱，海軍目前面臨諸多問題，例如船塢老化、維修不足、成本嚴重超支、交付和修復進度延遲等。

費蘭強調，考德爾與他必需共同重建與改革海軍，並重新關注戰備和成果等事情，以執行總統川普「以實力實現和平」的使命。考德爾對此表示同意。

考德爾指出，他希望人們以他與費蘭所取得的成果來評判他們。他說，應以準時交付與維修完成的艦艇數量、滿編艦艇數量，和能夠滿足海軍需求的彈藥生產情況，作為具體衡量標準。

費蘭聲稱，考德爾的成功，與他作為海軍部長的成功密不可分，反之亦然。

值得注意的是，弗蘭凱蒂有出席考德爾就職儀式，她與多位前任海軍作戰部長一同在場。

