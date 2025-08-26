趕在中國閱兵前亮相出風頭 「福建號」航艦預計下月服役

中國央視23日釋出一段影片，暗示福建號航艦將於9月解放軍閱兵時服役。（圖取自央視）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕《南華早報》23日報導，中國央視於23日釋出一段宣傳片，將「福建號」航艦與日本侵華記憶連結，並暗示「福建號」可能趕在9月3日中國舉行抗戰勝利閱兵儀式時，一同舉行服役典禮。

報導指出，央視影片的開頭以「同一片水域，88年前侵華日軍旗艦游弋，88年後福建艦為入列作準備」為題，介紹上海江南長興造船廠作開場，講述福建艦正為入列進行準備。

之後，這段影片便回顧1937年的同一季節，侵華日軍以裝甲巡洋艦「出雲號」作為旗艦，在上海同一片水域游弋，砲口指向上海市區。當時的中國空軍則駕駛較落後的戰機不斷俯衝攻擊，令「出雲號」尾部受創；甚至有潛水員帶著水雷在水下偷襲，造成出雲號重創。

央視這則影片，將中國自製的最新航艦福建艦，與侵華日軍的「出雲號」連結介紹，且日本海上自衛隊現役「出雲號」，則是可搭定翼載艦載機的大型水面艦，似乎在暗示「福建號」可能會在9月3日紀念抗戰勝利80周年時交軍。當天，北京天安門廣場將舉行大閱兵。

影片將「福建號」航艦與日本侵華記憶聯繫比較，有與日本現代出雲號護衛艦（實為輕型航艦）較勁的意味。（圖取自央視）

此外，央視在月初播放《攻堅—矢志強軍向一流》的共軍紀錄片時，也暗示福建號航艦即將服役。

福建號航艦從2022年下水後，已先後完成8次海試，包括動力系統、電力供應等六大關鍵技術皆已經過測試。其滿載排水量超過8萬噸，採用平直式全通飛行甲板，並配備3條電磁彈射器與攔截索。這種設計使其能搭載更多樣化、更重型的艦載機，包括固定翼預警機、電戰機、反潛機及無人機等。

根據中國軍事評論員說法，福建號航艦的艦載機聯隊，將包含殲-15T、殲-15D電戰機，以及新一代的殲-35匿蹤戰機與空警-600預警機。其中，殲-35因其較小的尺寸、可折疊機翼設計，被認為有助於妥善運用艦上機庫空間，增加航艦的戰機搭載數量。

中國央視本月初播放的紀錄片中，即指出福建號航艦正為即將服役做最後準備。（圖取自央視）

