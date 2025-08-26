解決人力短缺 南韓海軍大絕招曝光 要蓋「無人機航艦」

圖為美國通用原子公司的「莫哈維」（Mojave）無人機，成功在南韓海軍「獨島號」兩棲攻擊艦上完成起飛展示。此一成功驗證，是南韓發展無人機航艦的關鍵一步。（圖：南韓海軍）涂鉅旻／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕面對人口下降而日益嚴峻的兵力短缺問題，南韓正加速其海軍轉型，計畫打造一支以「無人機航艦」（drone carrier）為核心的「有人－無人協同」（Manned-Unmanned Teaming, MUM-T）未來艦隊。

根據軍事網站《Naval News》報導，這項名為「海軍海洋幽靈」（Navy Sea GHOST）的倡議，目的在透過大量部署無人化系統，來因應南韓嚴峻的人口結構挑戰。在近期一場由南韓國會主辦的研討會中，海軍提交的報告明確指出，未來的海軍戰鬥群，將圍繞著一艘能同時操作有人與無人飛行載具（UAVs），並支援兩棲突擊任務的新概念無人機航艦所建構。

除了計畫在未來11年內，設計並建造一艘全新的3萬噸級無人機航艦外，現役的兩艘「獨島級」兩棲攻擊艦「獨島號」（ROKS Dokdo）與「馬羅島號」（ROKS Marado），也將進行升級，使其具備操作無人機的能力。

隨著海軍的建軍方向轉向無人機航艦，南韓兩大造船巨頭—韓華海洋（Hanwha Ocean）與HD現代重工（HD Hyundai Heavy Industries），已在今年的「國際海事防衛產業展」（MADEX 2025）上，提前上演一場設計爭霸戰。

韓華海洋推出了其名為「幽靈指揮官二號」（Ghost Commander II）的MUM-T指揮艦概念，噸位達4萬2000噸。HD現代重工則展示了一款1萬5000噸級的無人機母艦，並透露其內部正在開發一款3萬2000噸級的設計。

為配合海軍的新方向，韓國航太工業公司（ KAI）也已宣布，已著手開發一款專為航艦作戰設計的噴射動力無人戰鬥航空載具（UCAV）。該款無人機具備匿蹤設計、強化起落架與攔截索掛鉤，並能搭載AESA雷達，以及歐洲MBDA公司的「流星」（Meteor）視距外空對空飛彈，使其具備遠程空戰能力。

