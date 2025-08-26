號稱可攔截12公里內無人機 中國FK-3000「彈砲合一」系統亮相

中國搭載30公厘機砲、地對空飛彈的FK-3000「彈砲合一」系統，日前在北京亮相。（取自X）〔記者涂鉅旻／台北報導〕各國面對無人機蓬勃發展，發展「軟殺」、「硬殺」技術進行反制，外國軍聞網站《Defense Blog》報導，中國解放軍下月將進行閱兵，民眾直擊，搭載30公厘機砲、地對空飛彈的FK-3000「彈砲合一」系統，日前在北京亮相，這款車載防空系統可打擊300公尺至12公里內，包括無人機的飛行器，可在遭遇對手無人機「蜂群」威脅時發揮作用。

《Defense Blog》報導，FK-3000系統在2022年的珠海航展首度曝光，日後也將在閱兵彩排之中亮相。中國消息人士說，這套系統裝在一輛六輪卡車之上，主要整合一門30公厘機砲，一旁則有兩組短程防空飛彈發射箱，可掛載24枚飛彈，在與先進火控系統的配合下，可同時打擊多個目標。

根據公開資訊，「彈砲合一」的FK-3000系統可因應300公尺至12公里間的空中威脅，且得利於模組化設計，因此可掛載不同類型的飛彈，可反制無人機的微型飛彈也在其列。考量伊朗「見證者」無人機等已被廣泛運用於實戰，凸顯無人機「蜂群」戰術威脅日增，這套系統在反制小型四軸無人機，或者大型定翼無人機都可扮演一定角色。

報導分析，從FK-3000系統可見，中國解放軍意在建立可靈活保護軍事單位、戰略設施的多層防禦體系，也是中國從近期戰爭之中，意識到廉價卻致命的無人機，對軍事與民間目標造成重大損害等實戰案例，所汲取的經驗教訓。

