堤豐系統太大一支了... 美軍嘗試「縮小」裝入開發中的CAML平台

美陸軍「堤豐」發射器，被認為體積太大之後，軍方正在尋找解決方案，包括未來的「多領域共通自主發射器」（CAML）。圖為「堤豐」系統透過C-17運輸。（圖取自美國國防部網站）

〔記者劉宇捷／綜合報導〕美軍「堤豐」（Typhon，又譯泰風）飛彈發射系統能夠搭載「標準六型」和「戰斧」等多款先進飛彈，被認為是有效的前線發射平台；然而，其彈箱與整套系統的體積又大又長，美方將領認為，這不利於快速作戰部署，因此宣稱已與陸軍啟動研究外形更小、有望實現半自動操作的發射車輛，其中一個選項，就是將「堤豐」整合至開發中的「多領域共通自主發射器」中。

根據軍聞網站《Breaking Defense》報導，美國陸軍發現新型「堤豐」發射系統有點太大之後，陸軍正在尋找解決方案，包括未來的「多領域共通自主發射器」（Common Autonomous Multi-Domain Launcher, CAML）。這套系統主打無人化、自主化操作能力，並且可以同時射擊多種防禦型、攻擊型飛彈。

圖為美國太平洋陸軍「堤豐」系統，日前首度在澳洲北領地實施標六飛彈（SM-6）實彈射擊。（圖取自美國太平洋陸軍X帳號）

美軍太平洋陸軍副司令沃威爾（Joel Vowell）中將日前在電話會議中透露，「堤豐」系統的體積太大且太長，且必須採用垂直發射箱，才能發射飛彈。為此，他們正與美國陸軍一起研究外形更小、可能為半自動的未來發射車輛；陸軍快速能力和關鍵技術辦公室（RCCTO）負責人拉許（Robert Rasch）中將也表示，採用現成Mk41垂發系統與長達12公尺貨櫃的「堤豐」，確實非常巨大。

為了快速推出原型，「堤豐」系統採用現成的Mk41垂直發射系統與約12公尺貨櫃，顯得非常巨大。（圖取自DVIDS）

報導指出，為解決這個問題，RCCTO規劃中的CAML將有兩種尺寸，包含中型的CAML-M及重型的CAML-H。前者將以中型戰術卡車（FMTV）為底盤，發射多管火箭（MLRS）系列彈藥或AIM-9X防空飛彈；後者則採用M1075重型戰術卡車底盤，以發射戰斧飛彈或愛國者三型增程型攔截飛彈等。其長期目標則是將CAML發揮原屬「堤豐」的任務能力。

此計畫的最終目標與挑戰，是設計一個能同時發射攻擊型與防禦型武器的平台，讓前線士兵能依戰況靈活運用，甚至在未來，這些發射車能在射擊後，自主駕駛回到後方補給區裝彈，再自主重返前線陣地。美國陸軍參謀長喬治（Randy George）上將已要求，希望在18個月內製造出可運作的原型車。

