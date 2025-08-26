自由電子報
軍情動態 > 國際軍情

步兵也有「空中之眼」！美軍新無人機超簡單 號稱人人都能操控

2025/08/26 14:36

圖為空境公司開發的P550無人機。這款具備垂直起降能力的無人機是美國陸軍最新選定的兩款長程偵察無人機之一。（圖：AeroVironment）圖為空境公司開發的P550無人機。這款具備垂直起降能力的無人機是美國陸軍最新選定的兩款長程偵察無人機之一。（圖：AeroVironment）

涂鉅旻／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕軍事網站《Defence Blog》報導，為強化前線部隊的偵察與打擊能力，美國陸軍已授予兩份關鍵合約，委由航太製造商「空境」（AeroVironment）與「邊緣自主」（Edge Autonomy），快速交付首批新型的長程偵察（ LRR）無人機系統。

圖為邊緣自主公司開發的追獵者（Stalker）無人機，與空境P550一同獲選為美國陸軍最新的長程偵察無人機。（圖：Edge Autonomy）圖為邊緣自主公司開發的追獵者（Stalker）無人機，與空境P550一同獲選為美國陸軍最新的長程偵察無人機。（圖：Edge Autonomy）

獲選的兩款系統，分別是空境的P550型與邊緣自主的追獵者Block 35X型（Stalker Block 35X），均屬於第二類（Group 2）無人機，旨在為第一線的營級機動部隊指揮官，提供建制內的偵察、監視暨目標獲得（RSTA）能力。美國陸軍強調，這兩款平台均採用開放式系統架構，有利於未來快速整合額外的任務模組，以因應不斷變化的作戰需求。

此項計畫的目標，是讓營級指揮官擁有「隨叫隨到」的空中偵察與目標標定工具，首批裝備預計將於今年底開始部署。其操作訓練的設計，將不受官兵原有的軍事專長限制，意謂著任何官兵在受訓後，都能操作這些平台，大幅提升了使用彈性。

空境公司已於20日宣布，其已交付首批P550無人機系統給陸軍單位，這是一款具備垂直起降（eVTOL）能力的無人機，酬載能力最高可達約6.8公斤，電池續航力達5小時，且能在野外5分鐘內，無需工具便完成酬載與電池的更換。

邊緣自主公司同樣證實，其追獵者無人機在「北方打擊」（Northern Strike）等大規模演習中表現出色，成功為長程砲兵部隊提供精準目標標定數據。陸軍官員表示，透過與多家供應商合作，旨在促進良性競爭，以便用最快的速度，將最有效的解決方案交付到士兵手中。

