挪威新年度政府預算 預計援烏2560億
挪威總理辦公室25日指出，挪威政府計畫在2026年維持對烏克蘭援助850億挪威克朗（約新台幣2560.8億元）。圖為挪威總理斯托爾（左）24日拜訪基輔。（圖取自烏克蘭總統辦公室）
涂鉅旻／核稿編輯
〔記者吳哲宇／綜合報導〕烏克蘭24日慶祝脫離蘇聯34週年，美國總統川普、英國國王查爾斯三世等各國元首和領袖紛紛送上祝福。挪威政府除了在當日宣布，將提供烏克蘭價值約70億挪威克朗（約新台幣211億元）的防空系統之外，挪威總理辦公室25日指出，挪威政府計畫在2026年維持對烏克蘭援助850億挪威克朗（約新台幣2560.8億元）。
軍聞網站「The Defense Post」報導，挪威總理斯托爾24日訪問基輔時發表該預算提案，不過，此案需要議會通過，若成功過關，挪威在2023年到2030年對烏克蘭的民間和軍事援助總額，將達到271億美元（約2751.3億挪威克朗、新台幣8282.9億元）。
斯托爾表示，挪威政府打算明年繼續向烏克蘭提供特別支持，並提議撥款總計850億挪威克朗用於軍事和民間援助。烏克蘭正處於自我防衛的關鍵時刻，雖然停火與和平談判正在進行，但事實上，戰火仍在烏克蘭持續著。
不過，斯托爾所屬工黨並非議會多數，而是與中間黨組成的執政聯盟，且該國將於9月8日進行國會選舉，預計左、右翼將激烈競爭。工黨本身則必須在10月初提交預算提案。
目前就挪威民調來看，由於領土和俄羅斯接壤，民眾普遍支持烏克蘭。
挪威政府24日宣布，將提供烏克蘭價值約70億挪威克朗（約新台幣211億元）的防空系統，以抵禦俄羅斯空襲。斯托爾說，挪威正與德國密切合作，支援烏克蘭在戰鬥中捍衛國家、保護平民，包括資助烏克蘭取得兩套「愛國者」（Patriot）防空飛彈系統。
