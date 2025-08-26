我國、北約狂買無人機真的萬能？ 英智庫警告：無法取代傳統火砲

我國與北約近年開始規劃大爆買無人機，但英國智庫研究員示警，過度依賴大規模無人機並不能取代傳統火砲，達到絕對威懾的效果；無人機的最大價值，反而在於扮演傳統火力的補充。圖為國軍官兵操作無人機情形。（圖片擷取自軍聞社）

〔記者劉宇捷／綜合報導〕自從烏俄戰爭無人機趨勢崛起後，北約開始規劃「爆買」無人機，我國也不例外，不過，英國智庫「皇家聯合服務研究所」研究員賈斯汀．布朗克（Justin Bronk）警告，過度依賴大量無人機，並不能取代傳統火砲達到絕對威懾效果，因為從烏、俄無人機對抗來看，俄軍的反無人機手段多元，烏軍的成功多半是伴隨火砲及滑翔炸彈輔助而來。

軍聞網站《Defense News》日前發布一則分析報導，布朗克表示，用純粹的無人機力量取代傳統火力，達到威懾俄羅斯侵略，將是一個錯誤的決定；北約若過度倚重無人機，恐怕不是打擊俄羅斯的弱點，反可能迎合了俄羅斯的強項。

布朗克進一步分析，俄羅斯擁有強大的反無人機（C-UAS）能力，除了干擾器、改裝步兵武器以及短程防空系統外，俄軍還習慣使用各種防護網、裝甲籠等反制手段加強車輛防護。布朗克強調，在多數情況下，烏軍發射的大量無人機中，只有極少數能成功抵達目標，而其中能造成決定性破壞的比例，更是微乎其微。

事實上，烏克蘭無人機能取得有限戰果的原因之一，是因為俄軍仍受烏軍既有火力壓制，如GMLRS火箭、ATACMS戰術飛彈、「暴風之影」空射巡弋飛彈等限制俄軍機動能力，也分散了反無人機攻擊的效果。若北約部隊為追求大量無人機，而犧牲傳統火力的補充，俄軍更容易破解無人機殺傷效力。

布朗克亦表示，在部分條件下，反戰車飛彈、反戰車砲和常規火砲仍受到許多烏克蘭指揮官青睞，因為其用於對抗俄羅斯突破行動，比FPV無人機的反應更快，更可靠地摧毀車輛並壓制集結的步兵。相較之下，無人機的最大價值，在於扮演傳統火力的補充。

