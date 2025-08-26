美軍U-2「蛟龍夫人」才要退役 停飛17年的舊機竟浴火重生返天際

機尾編號80-1099的U-2偵察機，飛越加州棕櫚谷機場上空。（圖：X / Steven Fortson）

涂鉅旻／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕根據軍事航空網站《The Aviationist》報導，美國空軍最後一架量產的U-2「蛟龍夫人」（Dragon Lady）高空偵察機，在一場嚴重火災而停飛長達17年後，近日已完成修復並重返天際。這架機尾編號為80-1099的U-2，其再次升空不僅是航空界的一大話題，更引發了外界對於U-2機隊原訂退役計畫是否生變的揣測。

這架U-2的漫長停飛，始於2008年在阿拉伯聯合大公國的阿達夫拉空軍基地。當時，該機在維護過程中，因意外觸發了緊急啟動系統（ESS），導致劇毒且易燃的「聯胺」（hydrazine）外洩並引發大火，造成飛機嚴重受損。聯胺是U-2及F-16等單發動機軍機，用於空中緊急重啟發動機的燃料，雖然具有關鍵功能，但其劇毒性也使相關作業風險極高。

火災發生後，美國空軍的初步修復嘗試未能成功，該機一度被送往喬治亞州的羅賓斯空軍基地作為地面訓練用途，直到2018年才由洛克希德．馬丁公司的工程師接手，在加州棕櫚谷工廠展開徹底的重建工作。

重返天際 或暗示延後退役

今年8月18日，修復後的80-1099在加州棕櫚谷機場進行了首次飛行，滯空約1至2小時。航空迷拍攝到的畫面顯示，其機身相較於其他現役U-2，顯得格外乾淨如新。

值得關注的是，這架飛機的修復與回歸，正值U-2機隊即將退役的敏感時刻。根據美軍現行計畫，整個U-2機隊預計將於2026年走入歷史。此刻讓這架飛機在停飛17年後重返現役，可能僅是延宕已久的維修計畫終於完成，但也可能是一個未經宣布的信號，暗示五角大廈有意讓「蛟龍夫人」的服役年限超越原訂的日落條款。

XRAY77, 80-1099 making its first flight since being damaged in 2008 and spending years as a ground trainer before being repaired. pic.twitter.com/JO4vcJ9IEn — Steven Fortson （@zaphod58） August 23, 2025

儘管U-2最初的高空偵照任務，如今已能被龐大的情報衛星網路所涵蓋，但它仍具備許多無可取代的獨特能力。與軌道固定的衛星不同，U-2的飛行路徑和任務內容，可在飛行途中隨時更改，可有效針對敵方依據衛星軌道所做的情資防護進行突襲偵察。

此外，U-2的酬載能力也大於原先被視為其替代者的RQ-4「全球鷹」無人機。在如RQ-180等匿蹤無人機仍屬機密的當下，U-2的存在為美軍提供了一個能在全球各地公開部署、具備高度彈性與強大酬載能力的高空情蒐平台。

