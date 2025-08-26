烏爭取每月307億元買美軍備 挪威表態可協助防空、海上安全

烏克蘭總統澤倫斯基爭取每月至少10億美元（約新台幣307億元）盟友資金，採購美國軍備。（彭博檔案照）

涂鉅旻／核稿編輯

〔編譯林家宇／綜合報導〕烏克蘭總統澤倫斯基25日會晤挪威總里斯托爾（Jonas Gahr Store）時表示，基輔的目標是每月從盟友獲得至少10億美元（約新台幣307億元）資金採購美國軍備，用以投入對抗俄羅斯的戰爭。



在上週舉行的華府峰會後，澤倫斯基透露，烏克蘭與盟國正協商一項價值900億美元的安全保障方案，透過歐洲國家提供的資金，向美國購買先進武器系統，以及支持烏克蘭本土無人機製造產業。



針對烏克蘭的安全保障，斯托爾在聯合記者會之中聲明，奧斯陸在防空和海上安全上，能夠做出貢獻。斯托爾在訪問基輔前，已於24日宣布將提供烏國價值約70億挪威克朗（約新台幣210億元）防空系統，抵禦俄軍空襲。



另據美國國務院聲明，國務卿魯比歐25日與烏克蘭、英國、法國、歐盟等歐洲外交首長通話，商討烏俄和平進程，一致同意持續進行外交合作，終結烏俄戰爭。



烏國外長西比哈（Andrii Sybiha）對魯比歐的努力，以及美國總統川普的和平領導表達感激之意，重申「烏克蘭的立場，為安全保障必須堅實、有效並具法律約束力。應是包括軍事、外交、法律和其他層面的多重形式」、「我們共同深信烏克蘭軍隊是任何類似安全保障的根本，因此，其最大程度的強化，是我們的優先事項」。

