國軍救災辛苦了！ 李棟樑到陸軍司令部辦敬軍餐會慰勞官兵
軍友社榮譽理事長李棟樑（中）在國防部副部長鍾樹明（左1）、政戰局長陳育琳（左2）等人陪同下，與陸軍官兵一同用餐。（軍聞社提供）〔記者涂鉅旻／台北報導〕我國上月遭逢丹娜絲颱風、西南氣流接連影響，致使中、南台灣多處受災，國軍積極派員投入救災與災後復原工作。為慰勉官兵辛勞，軍友社榮譽理事長李棟樑今日到陸軍司令部舉辦敬軍餐會，他說，國軍官兵不顧安危、默默犧牲與付出的精神，讓他非常感動。
根據「軍聞社」今日報導，李棟樑今日在國防部副部長鍾樹明上將、常務次長黃佑民中將、政戰局長陳育琳中將等人陪同下，到陸軍司令部舉辦敬軍餐會，與陸軍官兵共進午餐，並致贈加菜金及慰問品，表達對於國軍官兵辛勞的敬意與謝意。
軍友社榮譽理事長李棟樑到陸軍司令部舉辦敬軍餐會，並與官兵合影。（軍聞社提供）李棟樑表示，面對自然災害，國軍總是在第一時間投入救援，官兵不顧安危、不眠不休搶救民眾生命於危難之中，這種默默犧牲與付出的精神，讓他非常感動。
陸軍司令呂坤修上將則表示，李棟樑仍秉持「走到、握到、關懷到」的理念，積極探視各部隊官兵，絲毫沒有改變，具體實踐「軍愛民，民敬軍」的真諦，對於李棟樑的支持，也讓國軍無怨無悔，持續扛起守土衛國重擔。
