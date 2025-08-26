中共「九三閱兵」成習近平政權觀察站 林穎佑提醒應留意海空聯演

中國卻將於9月3日舉行盛大的閱兵儀式，這將成為外界觀察中共政局的一次好機會；淡江大學副教授林穎佑提醒，解放軍可能會透過海空聯合演訓，以達到實際秀戰力的意圖。（路透社/資料照）

〔記者劉宇捷／台北報導〕中國政軍高層頻頻傳出涉貪風波，中國國家主席習近平的健康也被外界質疑亮起紅燈，引發外界議論。由於中國將於9月3日舉行盛大的閱兵儀式，將成為外界觀察中共政局的好機會，淡江大學國際事務與策略研究所副教授林穎佑受訪時提醒，我國須密切關注九三閱兵，解放軍可能會於東部執行海空聯合演訓，達到實際展示戰力的意圖。

習近平在神隱20餘日後，再度公開參加西藏自治區60周年紀念活動，不過，與會的隨行官員明顯有別於以往慣例，引發外界對於中共高層人事懸缺的議論，進而質疑，習近平似乎陷入權力失衡危機。對此，林穎佑認為，中共的人事動盪雖不足以引發政變，但確實存在命令難以全面貫徹的可能。與此同時，中共將於九三舉行盛大閱兵儀式，值得外界關注。

閱兵出席人員可觀察政局

林穎佑指出，中國政軍高層大致可總結三大問題，分別為行事作風、貪腐及「結團結夥」。習近平可能使用頻繁撤換將領的方式，打擊有問題的官員；而下個月將登場的九三閱兵，正好成為觀察人事異動的一次機會，例如，例如，哪些官員現身會場，又有哪些缺席，都能間接反映中國高層權力結構的變化。

搭配閱兵的軍事行動應留意

再者，九三閱兵儀式除了觀察人事，中共也將對外推出各式新型科技、裝備，以宣傳其高科技軍力。林穎佑提醒，我國需注意中國解放軍可能會搭配閱兵儀式，在東部戰區同步舉行海空聯合演訓，透過實際軍事行動，來強化閱兵的張力。

習近平速現身西藏有5大異象 沈明室：人事高層動搖、習身體微恙

