軍武 > 軍情動態 > 台海軍情

疑受俄國電戰干擾 烏攻擊無人機在愛沙尼亞墜毀

2025/08/26 20:11

愛沙尼亞情報機構指出，一架烏軍無人機受到俄國電戰措施干擾，墜毀在愛沙尼亞領土，所幸無人傷亡。示意圖。（美聯社資料照）愛沙尼亞情報機構指出，一架烏軍無人機受到俄國電戰措施干擾，墜毀在愛沙尼亞領土，所幸無人傷亡。示意圖。（美聯社資料照）

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕愛沙尼亞情報機構今（26）日表示，一架烏軍攻擊無人機週日墜毀在愛沙尼亞境內，根據初步資料研判，該架無人機是受到俄國電戰措施干擾，才因此進入愛沙尼亞領空。

愛沙尼亞國家廣播電視台（ERR）報導，愛沙尼亞國內安全局局長帕洛森（Margo Palloson）說：「根據非常初步的資料，我們有理由相信這應該是一架瞄準了俄羅斯內陸地區的烏克蘭無人機，但它受到俄國GPS與其它電戰手段干擾，因此航向改道，進入愛沙尼亞領空。同時，沒有證據能表明這可能是一架俄羅斯無人機。」

帕洛森點出，這架無人機應是在週日清晨4點至5點左右墜毀於愛沙尼亞領土，儘管沒有人因此受傷，但若墜毀地點改在住宅，就可能會造成大面積破壞。

愛沙尼亞國防部長佩夫庫爾（Hanno Pevkur）也指出：「俄羅斯正在我們的國界附近使用非常強烈GPS干擾與網路誘騙攻擊。結果就是，有一天會有一架無人機掉到立陶宛，隔天換成拉脫維亞，然後現在跑進愛沙尼亞。」

佩夫庫爾街接著說：「為了避免被俄方遮測到，這些物體（無人機）會以非常低的高度飛行，這也正是它們難以被偵測到的原因。」

佩夫庫爾補充說，愛沙尼亞政府已開始採購一種能夠探測低空飛行物體的新型雷達，以期達到理論上的100％雷達覆蓋率，但他指出，從俄烏戰爭的例子可以得知，100％雷達覆蓋率實際上不存在。

