陸軍八軍團在楓港重砲射擊 254發砲彈驗戰力

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕為檢驗訓練成效與火砲妥善，陸軍八軍團（國軍第四作戰區）今起兩日在屏東楓港北陣地實施下半年度「重砲保養射擊」，由陸軍四三砲指部、裝甲五六四旅及東指部三大單位聯袂參演，動員M110A2、M109A2自走砲及155榴牽引砲共45門，兩日合計發射254發砲彈。此次操演不僅展現部隊精準火力，更強化官兵實戰技能，鞏固國防戰力。

本次射擊任務分為「檢驗射擊」、「面積射擊」、「高射界」及「原級校正」四項課目，旨在檢視火砲性能與砲身運動效能。預計首日射擊134發，次日120發，官兵以高度專業與團隊默契，精準執行每項任務。操演全程模擬實戰情境，檢驗火砲妥善率與射擊準度，確保武器系統隨時處於最佳狀態，展現第四作戰區的嚴密戰備。

操演中，參演單位展現扎實訓練成果，官兵熟練操作M110A2與M109A2自走砲等重型裝備，搭配155榴牽引砲，展現多元火力配置。透過模擬不同射擊課目，部隊不僅強化射擊經驗，更提升應對複雜戰場環境的能力。第四作戰區表示，此次射擊任務有效檢驗武器性能，同時磨練官兵專業職能，為國防安全注入強心針。

第四作戰區強調，重砲保養射擊是年度重要訓練課目，旨在確保火砲系統可靠性與作戰效能。透過此次操演，部隊不僅驗證裝備妥善，更展現高度紀律與戰鬥準備。未來，第四作戰區將持續精進訓練，厚植整體防衛戰力，捍衛國土安全，守護南台灣的和平與穩定。

