配備4枚雄二飛彈的光六快艇原型艇 FACG-60將在9月1日除役

海軍自行研發、設計、製作之光六飛彈快艇，在多次的操演中，擔任敵方之快艇部隊角色。前方的光六快艇，即為舷號60 的光六快艇原型艦，艇的前後方甲板均設有機槍各1門，與後續量產型艇僅配1門機槍有著明顯不同。（資料照，記者叢昌瑾攝）

〔記者羅添斌／台北報導〕海軍擁有31艘配備了雄風二型反艦飛彈的「光華六號」級飛彈快艇，快艇的排水量雖然僅有186噸，但配有兩具雙聯裝的雄二反艦飛彈，可發揮輕快打擊戰力。其中，舷號FACG-60的光六快艇原型艇，自2003年10月服役至今已達22年，在艦體及系統相對老舊以及沱江級飛彈巡邏艦陸續服役後，海軍檢討評估並決定將FACG-60艇除役，將於9月1日在高雄舉除役典禮。

「光華六號」級飛彈快艇可說是麻雀雖小丶五臟俱全，艇上除了配有兩具雙聯裝的雄二反艦飛彈（合計4枚飛彈）之外，還配置20機砲一門（原型艇配2門）丶2具雙聯裝AV-2干擾火箭，並留有最多4具的7.62公釐機槍空間，此外，為因應快艇應對敵軍的空中攻擊，還留有在艇上設置DMS雙聯裝刺針飛彈的空間。

舷號61的光六快艇發射雄二飛彈。（圖：取材自中科院官網）。

光六飛彈快艇的排水量僅有186噸，使得其耐波性不強，在海象不佳時難以出海執行任務，艦上空間也不足，最多能容納17位官兵，艇長編制為上尉，是海軍艦艇軍官生涯中所能帶領的第一艘艦艇。

舷號FACG-60的光六快艇原型艇，自2003年10月服役至今已達22年，並曾在漢光19號演習中成功射擊雄二反艦飛彈，後續的30艘量產型光六快艇則是在2009年8月至2011年12月間服役，總數達到31艘，目前隸屬於海軍131艦隊，明年元月起則將改隸新成立的濱海作戰指揮部。

舷號FACG-60的光六快艇原型艇，自2003年10月服役至今已達22年，在艦體及系統相對老舊以及沱江級飛彈巡邏艦陸續服役後，海軍檢討評估並決定將FACG-60艇除役，將於9月1日在高雄舉除役典禮。圖為原型艇在2003年服役典禮的畫面。（資料照）

