李在明諷北韓窮又兇惡 朝中社嗆：絕不棄核、南韓是敵人

李在明25日公開表示，面對「貧窮而兇惡的鄰居」，需有適當的管控手段。（法新社）

羅添斌／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕北韓官媒北韓中央通信社（KCNA，朝中社）27日發表評論文章，批評南韓總統李在明訪美期間提出的北韓半島無核化方針，稱這是癡心妄想，並重申「北韓絕不會棄核」。

據《韓聯社》報導，朝中社評論譏諷南韓「將全部國家主權拱手交給美國」，並稱李在明持續被「無核化妄想症這一遺傳病纏身」，將對各方不利。

請繼續往下閱讀...

評論主張，北韓增強核武力量是應對外部敵對威脅和國際安全局勢變化的必然選擇，調整核政策必須以國際局勢和半島政治軍事環境的根本變化為前提。

朝中社對李在明在演講中將北韓稱作「貧窮而兇惡的鄰居」，表示強烈不滿，指責這是對北韓的嚴重侮辱，並稱「這就是為什麼北韓要把南韓視為敵人、卑劣族群的旁證」。

評論還稱，雖然南韓經歷十餘次政權更迭，但反北韓基調從未改變，李在明政府也不例外。李在明在執政初期一度表現出似乎願意改善南北韓關係的姿態，但上任不過80多天就難掩本意，「暴露出大搞對抗的真實面目」。

李在明當地時間25日在華盛頓的美國智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）發表演講時強調，朝鮮半島必須遵守《禁止核子擴散條約》（NPT）義務，南韓也將恪守核不擴散原則，嚴格履行無核化承諾。他還表示，面對「貧窮而兇惡的鄰居」，單靠壓制無法解決問題，需要有適當的管控手段，同時南韓也將努力推動對話。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法