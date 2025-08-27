自由電子報
軍武 > 軍情動態 > 國際軍情

軍武圖輯》大型運輸機降落海灘！ 北約C-130、A400M演練野戰部署

2025/08/27 11:04

為落實北約盟國的「彈性戰鬥部署」（ACE）概念，北約多國於派遣C-130與A400M運輸機，在丹麥海灘實施野戰起降。圖中可見C-130觸地後揚起劇烈沙塵。（圖片擷取自北約盟軍空軍司令部臉書）為落實北約盟國的「彈性戰鬥部署」（ACE）概念，北約多國於派遣C-130與A400M運輸機，在丹麥海灘實施野戰起降。圖中可見C-130觸地後揚起劇烈沙塵。（圖片擷取自北約盟軍空軍司令部臉書）

羅添斌／核稿編輯

〔記者劉宇捷／綜合報導〕為落實北約盟國的「彈性戰鬥部署」（ACE）概念，北約多國於日前派遣C-130與A400M運輸機，在丹麥的拉科爾克海灘（Lakolk Beach）等地區執行野戰起降，驗證在沙灘等非跑道地面也能進行補給；從系列畫面中可見，運輸機對正沙灘上一條被標記的「跑道」降落，螺旋槳的氣流將沙塵劇烈揚起，畫面相當有張力！

C-130運輸機與A400M運輸機駛向一塊平坦且大面積的沙地，並且從空中即可看到一條被標記的長型降落區。（圖片擷取自北約盟軍空軍司令部臉書）C-130運輸機與A400M運輸機駛向一塊平坦且大面積的沙地，並且從空中即可看到一條被標記的長型降落區。（圖片擷取自北約盟軍空軍司令部臉書）

北約盟軍空軍司令部（AIRCOM）在本月中發布社群消息表示，北約盟軍在丹麥執行了聯合訓練，包括挪威、丹麥、瑞典、德國、比利時等國的C-130J及A400M運輸機，在羅姆島的拉科爾克海灘實踐沙灘起降。這項訓練是為驗證「彈性戰鬥部署」概念，透過從海灘、公路等非常規著陸區起降，來提升作戰運用靈活性。

這次野戰訓練也吸引不少民眾到場，在管制區及附近沙丘上，一睹這個難得的軍機落地畫面。（圖片擷取自北約盟軍空軍司令部臉書）這次野戰訓練也吸引不少民眾到場，在管制區及附近沙丘上，一睹這個難得的軍機落地畫面。（圖片擷取自北約盟軍空軍司令部臉書）

首次操作C-130J執行野戰起降課目的挪威空軍表示，此次演訓所規劃的「跑道」，是海灘沙地上一塊長型的標記區域，而機組員以低於正常降落速度進場，在目標區完成短場降落，寫下挪威C-130J操作史的新頁。

機組員需以低於正常降落速度進場，才能在非常規跑道的地面完成短場落地。（圖片擷取自北約盟軍空軍司令部臉書）機組員需以低於正常降落速度進場，才能在非常規跑道的地面完成短場落地。（圖片擷取自北約盟軍空軍司令部臉書）

從北約釋出的圖中可見，C-130運輸機與A400M運輸機紛紛駛向一塊平坦且大面積的沙地，並且從空中即可看到一條被標記的長型降落區；當飛機觸地開啟反向推力減速時，強勁的氣流將地面的沙塵吹起，畫面相當驚人。而這次的野戰訓練也吸引了大批民眾到場，一睹這個難得的軍機落地畫面。

這項野戰訓練是為驗證「彈性戰鬥部署」概念，透過從海灘、公路等非常規著陸區起降，來提升作戰運用靈活性。（圖片擷取自北約盟軍空軍司令部臉書）這項野戰訓練是為驗證「彈性戰鬥部署」概念，透過從海灘、公路等非常規著陸區起降，來提升作戰運用靈活性。（圖片擷取自北約盟軍空軍司令部臉書）

