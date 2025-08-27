中國航艦小心了！美軍老驅逐艦將換裝「超級神盾」

雷神公司（Raytheon）的AN/SPY-6（V）4雷達，近日在夏威夷的太平洋飛彈試驗場成功完成首次海上作戰測試。（圖：RTX）

羅添斌／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕軍事媒體《Naval News》引述RTX公司發布訊息指出，其旗下雷神公司（Raytheon）已與美國海軍合作，首度在海上環境成功完成了AN/SPY-6（V）4雷達的作戰測試。這項里程碑是在夏威夷太平洋飛彈試驗場（PMRF）的先進雷達探測實驗室所達成，為美軍現役驅逐艦的戰力升級邁出了關鍵一步。

美國海軍「平克尼號」驅逐艦（USS Pinckney, DDG 91）。該艦將是首艘接受現代化升級、換裝AN/SPY-6（V）4雷達的伯克級Flight IIA驅逐艦。（圖翻攝自X平台@CjR1321）

在多次於開放水域進行的測試中，這款雷達於各種條件下成功追蹤了空中與水面目標。這些測試不僅驗證了該雷達在不同任務情境下的先進追蹤能力，也證實了多年來模型與模擬工作的準確性。雷神公司海軍戰力部門總裁博爾戈諾維（Barbara Borgonovi）表示：「SPY-6（V）4雷達的成功實彈展示，是提升現今艦隊能力的一大步。」

取代舊系統 老驅逐艦戰力倍增

AN/SPY-6（V）4雷達是美國海軍SPY-6系列雷達家族中，最新一款進入海上實測的型號。該雷達由24個雷達模組化組件（RMA）構成，將作為「DDG MOD 2.0」計畫的一部分，安裝在現役的伯克級Flight IIA驅逐艦上。它將取代目前大多數神盾艦上安裝的SPY-1雷達，大幅提升偵測範圍與可維護性。

根據計畫，首艘接受此項現代化升級的將是「平克尼號」驅逐艦（USS Pinckney, DDG 91），該艦將於2026年進入升級程序，並於2028年重返服役。在未來10年內，SPY-6系列雷達預計將部署在超過60艘美國海軍艦艇上，以強化其對抗空中、水面與彈道飛彈威脅的防禦能力。

