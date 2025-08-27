台美簽「全球庫房重分配服務案」 蘇紫雲：有助國軍速獲零組件

我國與美國簽約執行「全球庫房重分配服務案」。圖為美國空軍國民兵士兵正搬運物資。（取自美國空軍生命周期管理中心網站）〔記者涂鉅旻／台北報導〕政府採購網今（27）日刊登一份決標公告顯示，國防部已與美國簽約，自今年起執行為期5年的「全球庫房重分配服務案」，總金額為3197萬9000元。國防院學者蘇紫雲今日分析，此案可視為軍品界的「跨國汽車材料行」，使我國軍用零組件庫存與美國盟邦接軌，以利調度、補充與應急獲得。

根據政府採購網公開資訊，國防部今日發布一份「全球庫房重分配服務案」決標公告，我國駐美軍事代表團已與美國在台協會（AIT）完成簽約，自今年8月執行至2030年8月，全案總金額為3197萬9000元。全案屬於「武器，彈藥及其零件」類型，並由陸軍司令部執行。

由於此案涉及台美軍事互動，相關單位未多作置喙，不過據了解，「全球庫房重分配服務案」，就是美軍現行WWRS計畫（Worldwide Warehouse Redistribution Services）一環。根據公開資訊，這案是根據美國對外國軍售品項，就功能齊全的零組件與支援設備妥善分配，滿足各個軍售國家的申請需求，不但可減輕對美軍購國的過剩庫存，還可以縮短所需零組件的交付周期。

對此，國防院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲今日受訪表示，此案與美國對盟國的軍售案，所涉及的零組件倉儲有關，這項行之有年的服務，可使美軍可在全球調度、補充庫存，美國盟邦可享有共同倉儲，可以視為軍品界的「跨國汽車材料行」。

蘇紫雲分析，對台灣而言，這項庫房重分配案有數個正面效益，首先可擴充我國軍備零組件的庫存，若國軍需要某種零組件，即可在獲得授權的網路登錄、找尋國家與供應商，以利調度、補充與應急獲得；其次，美國若動用總統撥款全時，有助於美軍將現有的資產移交給台灣，並避免倉儲等待過久的問題。

