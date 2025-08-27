美菲深化抗中 計畫明年舉行「500次」聯演、訓練

圖為本月初共同防禦會議，美國印太司令部司令塞繆爾·帕帕羅上將（右）與菲律賓總參謀長羅密歐·布勞納將軍在夏威夷史密斯營簽署備忘錄。（圖取自DVIDS）

羅添斌／核稿編輯

〔記者吳哲宇／綜合報導〕中國與菲律賓持續在南海進行灰色地帶對抗，菲律賓也面臨台海戰爭可能帶來的負面影響，對此美菲近期舉行例行年度共同防禦安全會議，預計2026年將舉行500次軍事訓練、演習和活動，以強化兩國在印太地區的威懾能力。

美媒「USNI News」報導，美菲兩國國防官員本月初在夏威夷進行共同防禦委員會的安全參與委員會會議，就2026年舉行的演習、聯合巡邏和其他活動討論，會議決定預計在明天舉行500次軍事活動。

請繼續往下閱讀...

會議新聞稿指出，美菲軍事夥伴關係持續發展，同時探討國防能力建設，並展示在區域安全和災害應變方面的聯合倡議。雙邊和多邊海上合作活動（MCA）今年取得了關鍵成功。這些活動對於確保航行自由和提高互通性至關重要。

報導說，雖然規劃的活動數量與2024年的計畫數量相似，但鑑於區域潛在風險，美菲防務合作的重點已從內部防禦轉向外部防禦。近年來， 「肩並肩」（Balikatan）、「薩拉克尼布」（Salaknib）和「卡曼達格」（Kamandag）等演習優先開展了以海防、反艦戰術、區域拒止和防空為重點的活動，這與菲律賓的政策轉變一致。

報導指出，美國國防部長赫格塞斯和菲律賓國防部長特奧多羅在3月份的會晤中反映了這一轉變。兩位國防部長同意優先考慮國防工業基地合作、無人水面艦艇部署、特種部隊演習以及向呂宋海峽前沿部署海軍陸戰隊反艦飛彈。

美國對此也還擴大了在東南亞國家的軍事存在，建立新的海軍陸戰隊預先部署計劃，並將蘇比克灣視為地區軍火工廠的所在地。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法